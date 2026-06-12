Referendum pre Šipoša stratilo zmysel: Neviem, či sa na ňom zúčastním

BRATISLAVA - Keďže súčasťou referenda, ktoré prezident SR Peter Pellegrini vypísal na 4. júla, nie je otázka o skrátení volebného obdobia, pre podpredsedu Hnutia Slovensko Michala Šipoša stratilo zmysel a ešte nevie, či sa na ňom zúčastní.
Jedna z referendových otázok smeruje k tomu, aby kabinet Roberta Fica (Smer-SD) obnovil inštitúty Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), podľa Šipoša by to však v tomto čase nemalo význam. „Neviem si to predstaviť pod touto garnitúrou,“ vyhlásil s tým, že podľa neho by oba inštitúty mala obnoviť až nová vláda, ktorá vzíde z budúcoročných parlamentných volieb.
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Organizovať referendum v hodnote miliónov eur preto, aby bola premiérovi SR Robertovi Ficovi (Smer-SD) odobratá doživotná renta, je podľa Šipoša neefektívne. „Keby Robert Fico poberal rentu 200 rokov, tak to nebude pre štát také nákladné ako uskutočnenie referenda,“ povedal. Šipoš dodal, že nechce od účasti na referende nikoho odhovárať. „Naši voliči sú dostatočne inteligentní na to, aby si vyhodnotili, či sa chcú alebo nechcú zúčastniť. Obávam sa, že účasť bude veľmi nízka,“ konštatoval.
Hnutie Slovensko podľa neho nepodporí iniciatívu Hlasu-SD na zmenu ústavy tak, aby v budúcnosti bolo možné uskutočniť referendum o predčasných voľbách. „To môžem vylúčiť. My určite nebudeme spolupracovať ani so stranou Hlas-SD, ani so stranou Smer-SD,“ povedal Šipoš. Dodal, že uzákonenie možnosti referenda o predčasných voľbách podľa neho podporujú vládne strany preto, aby mali možnosť ho iniciovať, ak sa po nasledujúcich parlamentných voľbách dostanú do opozície.
Koalícia možno uvažuje o ďalšej novele rokovacieho poriadku
Opozičná SaS naznačila, že koalícia možno uvažuje o ďalšej novele rokovacieho poriadku. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) reagoval, že o takýchto zámeroch koalícia aktuálne nediskutuje. „Vyhodnotíme si po tejto schôdzi, či sú nejaké zásadné problémy. Ak budú, vieme ich v septembri upraviť, ale táto téma nie je na stole a neprišla ani ku mne, ani ma nikto nepožiadal, ani nič konkrétne nenavrhol,“ vyhlásil.
Šipoš tvrdí, že podobné signály ako SaS zachytil od koaličných poslancov aj on. „Jednoducho, majú reči o tom, že to budú meniť. Či to zmenia alebo nezmenia, uvidíme v septembri,“ povedal. Novelu rokovacieho poriadku parlamentu, ktorá platí od polovice mája, vníma Šipoš veľmi negatívne. „Zaujímavé, že ani tie krátke časy, ktoré si nastavili v novom rokovacom poriadku, nedodržujú,“ povedal. Pri viacerých zákonoch bola podľa neho rozprava skrátená len na 12,5 hodiny. „Dokonca niektorí moji kolegovia nemohli ani vystúpiť v rámci faktických poznámok,“ tvrdí Šipoš.
Koaličné strany sa podľa neho snažia urýchliť rokovanie o bodoch programu, ktoré navrhli oni, ale neustále odsúvajú opozičné legislatívne návrhy. „Hromadí sa to, my ich tam máme momentálne 33. Môžem vypichnúť niektoré z nich. Sme prorodinné a protikorupčné hnutie, tak tam máme napríklad zákon o hmotnej zodpovednosti politikov. Máme aj zákon o tom, aby korupčné trestné činy neboli premlčateľné,“ konštatoval. „A chceme vrátiť 200 eur na dieťa, to je naša vlajková loď,“ podotkol Šipoš.