Referendum sa blíži: Takto by podľa PRIESKUMU vyzerala účasť!

BRATISLAVA - Referenda s dvoma otázkami, ktoré sa bude konať v júli, by sa zúčastnilo 40,5 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24. Zber dát pre prieskum sa realizoval od 14. do 21. mája na vzorke 1000 ľudí.
Spolu 45,5 percenta respondentov odmietlo účasť na tomto referende. Rozhodnutých ešte nie je 13,6 percenta ľudí. Odpovedať nechcelo 0,4 percenta opýtaných.
Účasť na referende deklarovali nadpriemerne ženy, ľudia vo veku 34 až 49 rokov a vysokoškolsky vzdelaní. Častejšie by sa ho zúčastnili aj opýtaní z Trnavského, Banskobystrického a Košického kraja. Výrazne častejšie by išlo o voličov opozičných strán a mierne nadpriemerne aj o voličov Hlasu-SD.
Referendum sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.