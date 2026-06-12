Strach z vojny narastá: Putin stavia vojenskú základňu na hraniciach s NATO! Pribudnú tisícky vojakov

MOSKVA - V ruskej Karélii vyrastá rozsiahly vojenský komplex, ktorý môže výrazne posilniť prítomnosť armády pri hraniciach s členským štátom NATO. Satelitné snímky naznačujú, že práce napredujú rýchlym tempom.
Neďaleko fínskych hraníc vzniká nový vojenský projekt, ktorý vzbudzuje pozornosť bezpečnostných analytikov. Rusko v Karélskej republike buduje rozsiahlu základňu, schopnú ubytovať tisíce vojakov. Podľa fínskej televízie Yle ide o najvýznamnejšie rozšírenie vojenskej infraštruktúry v okolí Petrozavodska za niekoľko desaťročí.
Stavebné práce sa rozbehli naplno počas tohtoročnej jari a podľa dostupných informácií pokračujú bez výraznejších prestojov. V oblasti vyrastajú desiatky nových objektov vrátane kasární a veliteľských budov.
Satelity odhalili rozsiahlu výstavbu
Nový vojenský areál vzniká pri obci Novaja Vilga v Karélii. Prvé známky prípravných prác bolo možné zaznamenať už koncom roka 2025, keď satelitné zábery ukázali rozsiahle výruby lesa v danej lokalite.
Odvtedy sa územie výrazne zmenilo. Podľa informácií fínskej stanice Yle sa momentálne buduje približne desať veľkých kasárenských objektov. Keďže okolie zostáva z veľkej časti zalesnené, odborníci nevylučujú ďalšie rozširovanie celého komplexu.
Bývalý dôstojník fínskej vojenskej rozviedky a analytik Marko Eklund lokalizoval stavbu už na jar. Pomohol mu ruský dokument týkajúci sa napojenia pripravovaného areálu na vodovodnú a kanalizačnú sieť mesta Petrozavodsk.
Podľa údajov, ktoré cituje Yle, sa náklady na tieto infraštruktúrne práce pohybujú na úrovni približne 5,9 miliardy eur.
Vzniká veliteľstvo aj rozsiahle kasárne
Najnovšie satelitné snímky ukazujú, že výstavba vstúpila do ďalšej fázy. Okrem ubytovacích objektov už vzniká aj budova veliteľstva.
„Jedna časť areálu je veľmi dobre identifikovateľná. Vidno tam nástupný priestor pre jednotku, na jeho konci pravdepodobne veliteľskú budovu a po bokoch nové kasárne,“ opísal Eklund.
Podľa neho ide o typický ruský architektonický štýl vojenských objektov. Budovy majú mať tri až štyri nadzemné podlažia.
Rozmery jednotlivých kasární naznačujú značnú kapacitu. Zo satelitných záberov vyplýva, že objekty dosahujú približne 65 metrov na dĺžku a 24 metrov na šírku. Každé podlažie tak poskytne viac než 1 500 štvorcových metrov využiteľnej plochy.
Odborník hovorí o tisícoch vojakov
Na základe veľkosti budovaných objektov, plánovanej spotreby vody a ďalších dostupných údajov Eklund odhaduje, že samotná základňa môže ubytovať približne 6 000 príslušníkov ruskej armády.
Tým sa však celkový počet vojenského personálu v regióne nemusí končiť.
„Treba pripočítať aj podporné jednotky. Nie je preto vylúčené, že v karélskych obciach a lesoch sa bude pohybovať až približne 15-tisíc vojakov,“ uviedol expert.
Reakcia na vstup Fínska do NATO
Novovznikajúca posádka má byť súčasťou 44. armádneho zboru, ktorý Moskva vytvorila v Karélskej republike v roku 2024.
Tento krok nasledoval po vstupe Fínsko do Severoatlantickej aliancie. Rusko následne obnovilo aj Leningradský vojenský okruh, ktorý bol v minulosti zrušený.
Podľa Eklunda bola Karélia z pohľadu pozemných síl dlhé roky oblasťou s minimálnou vojenskou prítomnosťou. „Z hľadiska pozemných vojsk išlo prakticky o vojenské vákuum,“ vysvetlil.
Petrozavodsk získava čoraz väčší význam
Výstavba v Novej Vilge nie je jediným projektom, na ktorom ruská armáda v regióne pracuje.
Modernizáciou prechádza aj posádka Rybka pri tepelnej elektrárni v Petrozavodsku. Vlani na jeseň tam podľa satelitných záberov pribudlo približne 135 vojenských vozidiel.
Fínska stanica preto konštatuje, že kombinácia nových stavieb a rozširovania existujúcich objektov postupne mení Petrozavodsk na jedno z dôležitých operačných centier ruských ozbrojených síl v severozápadnej časti krajiny.
Do oblasti môžu prísť aj železniční vojaci
Podľa informácií sa do regiónu môže presunúť aj brigáda železničných vojsk. V ruskej armáde totiž spravidla pôsobí minimálne jedna takáto jednotka v každom vojenskom okruhu.
V prípade Leningradského vojenského okruhu však takáto brigáda zatiaľ chýba. Najbližšia sa momentálne nachádza v Moskovskom vojenskom okruhu.
Úlohou železničných vojsk je zabezpečovať trate využívané armádou. V čase vojny sa podieľajú na výstavbe nových železničných spojení, opravách poškodených tratí aj odstraňovaní škôd spôsobených bojovou činnosťou.