PEKLO za zatvorenými dverami: Muž znásilňoval dcéru, matka mu ju držala! Šokujúce DETAILY brutálneho týrania detí

PLZEŇ - Šokujúce detaily brutálneho týrania detí zo strany muža a ich matky odhalil český súd v Plzni. Deti čelili bitkám, nadávkam, zanedbávaniu a sexuálnym útokom zo strany muža. Matka mala byť dokonca prítomná pri sexuálnom útoku na svoju desaťročnú dcéru a dokonca jej držať ruky. Deti teraz žiadajú odškodné 35-tisíc eur.
Krajský súd v Plzni vo štvrtok (16. 4.) otvoril jeden z najotrasnejších prípadov týrania detí, aké sa v Karlovarskom kraji objavili za posledné roky. Pred súdom stoja partneri – 50‑ročný muž a jeho o deväť rokov mladšia družka – ktorí podľa obžaloby dlhodobo fyzicky aj psychicky týrali svoje deti a nevlastné deti. Muž navyše čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania dievčat mladších ako 15 rokov. Obom hrozí až 12 rokov väzenia. Šokujúce detaily priniesol Plzeňský deník.
Obžaloba opisuje roky násilia a ponižovania
Podľa štátneho zástupcu Milana Pózela sa týranie začalo už v roku 2012, keď mala najstaršia z dievčat len 11 rokov. Dieťa malo byť podľa obžaloby opakovane bité rôznymi predmetmi, zatvárané do pivnice, pálili ju cigaretami a vulgárne jej nadávali. Rodičia ju vraj nebrali ani na potrebné lekárske ošetrenia.
Obžalovaný muž mal dievča zároveň nútiť k sexuálnym praktikám a neskôr aj k súložiam, ktoré sa podľa obžaloby odohrávali takmer denne. Nepomohlo, ani keď ho prosila, nech to nerobí, že ju to bolí. "Keď sa neplnoletá sťažovala matke, že je zo strany otčima znásilňovaná, táto sa jej najskôr vysmiala a potom jej vyčítala, že jej prebrala chlapa," uviedol Pózel.
HRÔZA v rodine: Otec sexuálne zneužíval svoje a nevlastné dcéry (3,5, 9)! Do zverstiev sa zapojila aj matka dieťaťa
Podobné zaobchádzanie mali podľa prokuratúry zažívať aj dve spoločné deti páru narodené v rokoch 2014 a 2019. Deti mali byť bité, zanedbávané, doštípané od ploštíc a ponechávané bez dozoru, zatiaľ čo rodičia trávili čas v krčme.
Matka mala dieťaťu držala ruky, aby sa nemohlo brániť
Mimoriadne závažné je aj tvrdenie prokuratúry, že matka bola najmenej raz prítomná pri pokuse o sexuálny útok na svoju desaťročnú dcéru a namiesto toho, aby zasiahla, mala dieťaťu držať ruky. Muž ju mal vyzliecť do naha, strkať jej banán a ďalšie predmety do vagíny a konečníka. Pokúsil sa tiež neúspešne aj o súlož.
Matka mala dievčaťu povedať, že hnevá, tak to takto bude mať. Na úložisku obžalovaného sa našlo aj množstvo fotografií detí v nevhodných pózach.
Muž a matka detí obvinenia odmietajú
Obaja obžalovaní priznali len to, že deti fotografovali nahé, čo označili za „hru“. Týranie aj sexuálne zneužívanie odmietajú. Žena tvrdí, že deti nikdy neboli hladné ani zanedbávané a že o partnerových skutkoch nič nevie. Muž označil obvinenia za „vykonštruované“ a tvrdí, že ide o pomstu zo strany najstaršej dcéry.
Všetky deti už z domácnosti odišli – dve staršie žijú u babičky, dve mladšie u najstaršej sestry. Súd ich odchody postupne schválil. Prostredníctvom právneho zástupcu žiadajú od obžalovaných odškodné vo výške 850‑tisíc českých korún (cca 35-tisíc eur). Proces bude pokračovať výsluchmi poškodených, svedkov a znalcov.