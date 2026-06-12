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Nezabudnuteľný darček pre Gwen: Pozrite sa lepšie a odpadnete!

Gwen McMullen navštívila Lombardi Fashion House, na foto s Jozefom Grondžákom Zobraziť galériu (31)
Gwen McMullen navštívila Lombardi Fashion House, na foto s Jozefom Grondžákom (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

BRATISLAVA – Stačilo virálne video a internetový „vír“ bol na svete. Podobnosť Američanky Gwen so slovenským premiérom ju priviedol až na Slovensko.

Dvojníčka premiéra Fica dorazila na Slovensko: Gwen sa tu bude mať ako kráľovná! Takýto je jej program Prečítajte si tiež

Dvojníčka premiéra Fica dorazila na Slovensko: Gwen sa tu bude mať ako kráľovná! Takýto je jej program
Americká influencerka Gwen McMullen pobláznila Slovensko a stala sa hitom internetu. Po tom, čo si ľudia všimli jej podobnosť s Ficom, roztrhlo sa vrece s množstvom reakcií, kde ju označili za dvojníčku premiéra. Skutočný ošiaľ však nastal vtedy, keď sa Gwen vyhlásila za slovenskú kráľovnú. Pozvania na seba nenechali dlho čakať. Internetový žart vygradovala predajom tričiek, pričom zisk z predaja darovala slovenskej organizácii, ktorá pomáha ľuďom bez domova.


A keď influencerka konečne prišla na Slovensko, záujem ešte narástol. Gwen sa ako pravá kráľovná ubytovala v Šimák Zámok Pezinok, kde ochutnala slovenské jedlá, a potom sa už roztočil mediálny kolotoč v televíziách i redakciách. Nezabudnuteľná je však návšteva v Lombardi Fashion House, kde ju privítal návrhár a majiteľ módnej značky Lombardi Jozef Grondžák, ktorý nič nenechal na náhodu. Vyrobil pre ňu špeciáne triško s ich podobizňou.

Jozef Grondžák vyrobil pre Gwen McMullen tričko s ich podobizňou
Zobraziť galériu (31)
Jozef Grondžák vyrobil pre Gwen McMullen tričko s ich podobizňou  (Zdroj: Ján Zemiar)

„Veľmi ma potešilo, že skúška outfitu pre Gwen Mc Mulen prebehla vo výbornej atmosfére. Gwen bola z pripravených modelov úprimne nadšená a okamžite si zamilovala najmä džínsový kabát z našej poslednej kolekcie, ktorú sme predstavili na Bratislavských módnych dňoch. Keď si ho obliekla, bolo vidieť, že je to presne ten typ modelu, ktorý ju vystihuje. Dokonca s úsmevom povedala, že bez neho zo Slovenska neodíde,“ povedal pre Topky.sk Jozef Grondžák. „Pre dizajnéra je to vždy krásny pocit, keď si jeho tvorba nájde takúto spontánnu odozvu. Verím, že dnešný večer bude pre všetkých výnimočným zážitkom,“ dodal. 

Práve dnes, 12. júna sa totiž v bratislavskom Neptune Clube uskutoční QUEEN ARRIVES – ROYAL FASHION SHOW BY LOMBARDI – svetová premiéra dámskej kolekcie, ktorú vytvorili spolu s Gwen, Meet & Greet a oficiálna afterparty. Ide o prvé verejné stretnutie Queen of Slovakia s českými a slovenskými fanúšikmi.

Nuž a potom navštívili bistro Zjedené, kde ju s kyticou kvetov a darčekom privítala podnikateľka Hana Stanczová. Gwen tam ochutnala jej zdravé dobroty a tešila sa z družnej debaty. Dnešnou večernou prehliadkou vyvrcholí návšteva Gwen na Slovensku, potom kroky slovenskej kráľovnej povedú do Prahy.

Dvojníčka premiéra Fica dorazila na Slovensko: Gwen sa tu bude mať ako kráľovná! (Zdroj: Tomáš Hambálek)

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