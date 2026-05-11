Žilinský súd pokračuje v kauze tragickej pirátskej jazdy Poliakov na Orave

ŽILINA - Na Okresnom súde (OS) v Žiline bude v utorok (12. 5.) po dlhšej prestávke pokračovať pojednávanie v prípade tragickej pirátskej jazdy troch Poliakov na Orave z konca septembra 2018, na ktorú životom doplatil 57-ročný Štefan z Oravského Podzámku. Z trojice šoférov čaká na trest už len Lukasz K., keďže hlavný aktér nehody Marcin L. zomrel a tretí obvinený Adam S. uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.
Smrteľná nehoda na Orave
Tragédia sa odohrala 30. septembra 2018 na ceste I/59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom. Z trojice riskantne predbiehajúcich Poliakov sa do kolóny stihli zaradiť len dvaja, pričom 42-ročný Marcin L. na vozidle Porsche sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom Škoda Fabia. Jej 57-ročný vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol, zranila sa aj jeho manželka a syn.
Trvalo viac ako tri roky, kým bola na súde podaná obžaloba pre zločin všeobecného ohrozenia. Prokuratúra to zdôvodňovala náročnosťou prípravného konania, znaleckého dokazovania a tiež opatreniami v období pandémie. „Momentálne je v tejto veci vedené trestné stíhanie už len proti jednému obžalovanému L. K. s kvalifikáciou jeho konania ako zločinu všeobecného ohrozenia, pričom sadzba je od štyroch do 10 rokov,“ uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles.
Jeden obžalovaný, ďalší už skončili prípad
Upozornil, že proti obžalovanému M. L. bolo pre jeho úmrtie trestné stíhanie, ktoré bolo vedené s najzávažnejšou kvalifikáciou pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia, zastavené uznesením OS v Žiline z 29. 1. 2024. „Ako prvé vo veci tejto kauzy bolo právoplatne skončené trestné stíhanie tretieho obvineného A. S., a to rozsudkom OS Žilina z 28. 2. 2022. Schválená bola dohoda o vine a treste s kvalifikáciou skutku ako zločinu všeobecného ohrozenia a uložením podmienečného trestu odňatia slobody vo výmere tri roky so skúšobnou dobou na tri roky, trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu dvoch rokov a povinnosťou na úhradu pomernej škody poškodeným,“ dodal Kokles.