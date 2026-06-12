Archeológovia objavili masový hrob bez hláv: Desivý nález zo Slovenska mätie vedcov

VRÁBLE – Archeologický výskum pri meste Vráble v Nitrianskom kraji priniesol objav, ktorý zaujal odborníkov po celom svete. V priekope obklopujúcej jednu z najväčších neolitických osád v strednej Európe objavili vedci najmenej 78 ľudských kostier. Až na jedinú výnimku však všetkým chýbali hlavy.
Na juhozápade Slovenska objavili archeológovia jeden z najzáhadnejších nálezov posledných rokov. V 7 000 rokov starom masovom hrobe našli desiatky ľudských kostier bez hláv. Vedci si stále nie sú istí, čo sa na mieste odohralo, no najnovšie zistenia naznačujú prekvapivú teóriu. Píše o tom The Sun.
Nález pochádza z obdobia približne 5 250 až 4 950 rokov pred naším letopočtom. V tom čase na území dnešného Slovenska žili príslušníci takzvanej kultúry s lineárnou keramikou, jednej z prvých poľnohospodárskych civilizácií v Európe. Osada pri Vrábľoch patrila medzi najväčšie svojho druhu a podľa archeológov mohla mať až niekoľko stoviek obyvateľov.
Takmer všetci boli bez hlavy
Keď archeológovia začali v roku 2022 skúmať priekopu obklopujúcu jednu časť osady, najskôr objavili niekoľko jednotlivých kostier. Postupne však vyšlo najavo, že ide o oveľa väčší nález. Doteraz sa podarilo identifikovať najmenej 77 bezhlavých tiel. Jedinou výnimkou bol detský skelet, pri ktorom sa lebka zachovala na svojom mieste.
Vedcov zaujalo aj rozmiestnenie kostier. Niektoré ležali vedľa seba v pároch, iné boli naukladané vo väčších skupinách. Viaceré telá boli uložené v nezvyčajných polohách a na prvý pohľad nepôsobili ako klasický cintorín.
Nešlo o brutálnu popravu?
Prvou otázkou bolo, či obyvatelia osady nezomreli pri násilnom útoku alebo masakre. Analýza kostí však priniesla prekvapivé výsledky.
Podľa antropológov sa zdá, že hlavy neboli odseknuté počas života. Na krčných stavcoch síce našli stopy po rezoch, no tie naznačujú skôr opatrné a presné odstránenie lebiek až po smrti. Vedci hovoria o "zručnom odstránení lebiek", nie o násilnej dekapitácii.
„Prvé analýzy naznačujú, že nešlo o násilné sťatie hlavy, ale o zámerné odstránenie lebiek,“ uviedla biologická antropologička Katharina Fuchsová z nemeckej Univerzity v Kieli.
Kam zmizli lebky?
Práve to je najväčšia záhada celého nálezu. Na mnohých neolitických lokalitách v Európe sa našli oddelené lebky, ktoré boli súčasťou rituálov alebo kultov predkov. Vo Vrábľoch však archeológovia nenašli prakticky žiadnu z lebiek patriacich bezhlavým kostrám. To robí celý objav mimoriadne nezvyčajným.
Niektorí odborníci preto predpokladajú, že lebky mohli byť uložené na inom mieste alebo slúžili pri rituáloch, o ktorých dnes nemáme žiadne informácie. Iní nevylučujú ani spoločenské konflikty či zmeny v komunite, ktoré mohli viesť k netradičnému zaobchádzaniu s mŕtvymi.
Jedna z najväčších záhad Európy
Archeológovia zdôrazňujú, že výskum ešte nie je ukončený. Časť lokality stále čaká na preskúmanie a vedci veria, že ďalšie analýzy DNA, izotopov a kostných pozostatkov pomôžu odhaliť, kto boli pochovaní ľudia a aký bol ich vzťah k osade.
Už dnes však odborníci hovoria o jednom z najzáhadnejších archeologických objavov v Európe. Miesto pri Vrábľoch totiž naznačuje, že ľudia pred siedmimi tisíckami rokov vykonávali rituály, ktorým moderná veda zatiaľ nerozumie. A práve preto zostáva otázka nezodpovedaná: Prečo desiatkam ľudí po smrti odstránili hlavy a kam sa ich lebky stratili?