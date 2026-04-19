ŠOKUJÚCE Znásilnenie počas letu! Pasažier (52) sexuálne napadol cestujúcu, ktorá sedela hneď vedľa! Malo to dohru

SINGAPUR/PERTH – Letecká doprava sa stáva aj vďaka nízko nákladným leteckým spoločnostiam veľmi obľúbeným druhom dopravy. Na druhej strane ale nikdy neviete, kto bude váš sused počas celého letu. Niekedy to môže byť veľmi nepríjemné až šokujúce. Svoje o tom vie aj istá pasažierka letu do Austrálie.
V pondelok 13. apríla vyštartovalo lietadlo spoločnosti Scoot Airlines zo Singapuru smerom do Austrálie. Počas letu sa mala odohrať veľmi nepríjemná situácia, ktorá prekročila všetky hranice. Jedna z pasažierok sa sťažovala, že ju vedľa sediaci sexuálne napadol.
Ako píše NY Post, útočníkom mal byť indický občan Sudhir Kumar Chahuan (52). Situácia mala byť pre pasažierku tak stresujúca, že po zvyšok cesty sa chcela presunúť na iné sedadlo. Posádka jej vyhovela a po celý zvyšok cesty nespúšťala Inda z očí.
Obvinený z pohlavného styku bez súhlasu
Po pristátí v Perthe vytiahli násilníka z lietadla a odovzdali ho miestnym úradom. Tie indického občana obvinili z pohlavného styku bez súhlasu druhej strany a z viacerých oplzlostí. Prejednáva sa prepustenie podozrivého an kauciu, Súdne pojednávanie má prebehnúť ešte tento piatok.
"Každý pasažier má právo cítiť sa počas letu bezpečne, a to najmä v blízkosti ostatných cestujúcich," uvádza zástupca austrálskej polície v Perthe Peter Brindal s tým, že keď dôjde k fyzickému napadnutiu, ihneď by mali byť upozorniť orgány.