NEBEZPEČNÁ situácia na D1: Policajti neverili vlastným očiam...VIDEO Vodiči, TOTO na diaľnici NIKDY nerobte!

ROHLENKA - Neočakávaná porucha či nehoda na diaľnici je situácia, v ktorej rozhodujú sekundy. Nesprávny krok môže ohroziť životy, no dodržanie základných pravidiel dokáže zabrániť tragédii. Česká polícia poukázala na nedávny incident na D1 pri českej Rohlenke. Nebezpečné konanie vodiča a jeho spolujazdca mohlo skončiť tragicky.
Porucha alebo dopravná nehoda na diaľnici môže postretnúť každého vodiča. Polícia pripomína, že takejto situácii je najdôležitejšie zachovať pokoj, nepanikáriť a myslieť predovšetkým na vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky. Na diaľnici totiž rozhodujú sekundy a správny postup môže odvrátiť nebezpečnú situáciu a v krajnom prípade aj zachrániť ľudský život.
Ako dôležité je dodržiavať správny postup pri poruche vozidla, ukázala aj nedávna situácia na diaľnici D1 pri Rohlenke v smere na Vyškov. "V popoludňajšej špičke tam zostala stáť pokazená dodávka v úseku s tromi jazdnými pruhmi bez odstavného pruhu, hoci len niekoľko desiatok metrov od nej bol k dispozícii tzv. SOS záliv, do ktorého sa mužom už nepodarilo dôjsť. Dvojica sa snažila dodávku v dobrej viere odtlačiť z jazdného pruhu do bezpečia, čím však ohrozila najmä seba," upozorňuje polícia.
Pomoc nakoniec prišla od policajnej hliadky, ktorá miestom náhodne prechádzala. "Policajt služobným vozidlom s rozsvietenými výstražnými svetlami dočasne označil prekážku a zablokoval jazdný pruh, aby dvojicu ochránil pred prichádzajúcimi vozidlami – najmä pred ťažkými kamiónmi, ktoré týmto pruhom pred blízkym stúpaním bežne prechádzajú plnou rýchlosťou. Spoločne sa im potom podarilo dodávku dotlačiť posledné metre do SOS zálivu, kde ju muži bezpečne odstavili," opisuje polícia, ktorá upozorňuje, že podobné konanie na diaľnici nie je v žiadnom prípade odporúčané.
Polícia zdôrazňuje, že pohyb osôb v jazdných pruhoch alebo v ich bezprostrednej blízkosti predstavuje obrovské riziko a vodiči prichádzajúcich vozidiel často nemusia mať dostatok času na bezpečnú reakciu.
Ako postupovať pri poruche vozidla na diaľnici
Pri poruche na diaľnici sa treba riadiť jednoduchými krokmi. "Akonáhle zistíte, že nemôžete pokračovať v jazde, ako prvé zapnite výstražné svetlá. Najlepšie je, ak je to technicky možné, dôjsť na najbližší zjazd alebo odpočívadlo a čo najrýchlejšie diaľnicu opustiť. Ak to možné nie je, zastavte v odstavnom pruhu čo najbližšie pri zvodidlách," zdôrazňuje polícia.
Následne je potrebné ešte pred vystúpením obliecť reflexnú vestu a vozidlo opustiť ideálne dverami na strane pri zvodidlách. Rovnako by mali postupovať všetci cestujúci. "Nikto by nemal zostávať vo vnútri vozidla – ani deti či osoby čakajúce na pomoc. Stojace auto na diaľnici nie je bezpečné miesto a prípadný náraz prechádzajúceho vozidla môže mať tragické následky," upozorňuje polícia.
Po opustení vozidla, ak je to bezpečné, treba umiestniť výstražný trojuholník najmenej 100 metrov za vozidlo v smere prichádzajúcich áut. "Pri jeho umiestňovaní sa pohybujte, pokiaľ je to možné, za zvodidlami. Následne privolajte pomoc. V prípade poruchy môžete využiť bezplatnú asistenčnú službu správcu komunikácie, ktorá na miesto vyšle vozidlo so svetelnou šípkou a označí prekážku," pripomína polícia. Ak došlo k dopravnej nehode, je niekto zranený alebo hrozí ďalšie nebezpečenstvo, treba ako na bežných komunikáciách volať tiesňovú linku.