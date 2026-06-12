Tragédia pri obľúbenom jazere: Vrtuľník sa krátko po štarte zrútil, pilot zahynul!

RÍM - Pri jazere Maggiore na severe Talianska sa v piatok zrútil vrtuľník. Podľa tamojšieho hasičského zboru pri nehode zahynula jedna osoba a ďalšie tri utrpeli zranenia. Informuje o tom agentúra ANSA a DPA.
Na základe počiatočných zistení súkromný vrtuľník vzlietol z areálu vily na západnom brehu tohto jazera. Krátko po štarte zrejme došlo k turbulenciám a vrtuľník sa zrútil. Pri nehode zahynul pilot, ktorým bol podnikateľ zo Švajčiarka, informuje DPA. Zranenia utrpeli tri osoby z Nemecka, dve z nich letecky previezli do nemocnice.
Podľa denníka Il Sole 24 Ore mal pilot okolo 70 rokov a žil vo vile, z areálu ktorej vzlietol vrtuľník. Zranené osoby boli priateľmi podnikateľa. Jazero Maggiore leží na hraniciach so Švajčiarskom a je druhým najväčším v Taliansku. Oblasť jazera je podľa DPA obľúbenou rekreačnou destináciou.