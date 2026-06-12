AKTUÁLNE Dráma na letisku v Antalyi: Boeing plný ľudí vrazil do radaru! Obrovská diera v trupe

ANTALYA - Nepríjemné chvíle zažili cestujúci na palube lietadla spoločnosti Turkish Airlines v tureckej Antalyi. Krátko po pristátí došlo počas pohybu lietadla po letisku ku kolízii, ktorá zanechala na stroji rozsiahle škody.
Vážny incident sa odohral na letisku v tureckej Antalyi, jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií európskych turistov. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines sa po pristátí dostalo do kolízie s radarovým zariadením, pričom utrpelo výrazné poškodenie.
Ako informoval denník The Sun, nehoda sa stala v piatok počas pojazdu po letiskovej ploche. Boeing 777 s 267 cestujúcimi na palube krátko po dosadnutí na pristávaciu dráhu narazil do stožiara, ktorý podľa dostupných informácií slúžil pre pozemný radar.
V kabíne sa spustili kyslíkové masky
Podľa výpovedí cestujúcich bol náraz natoľko silný, že vo vnútri lietadla sa automaticky aktivovali kyslíkové masky. Poškodenie totiž nezasiahlo len vonkajšiu časť stroja, ale aj niektoré prvky v interiéri.
Pri incidente utrpela zranenie jedna osoba. Zatiaľ nie je známe, aký vážny bol jej zdravotný stav.
Video ukazuje rozsah škôd
Zábery zverejnené na sociálnej sieti X účtom SkyFrontier zachytávajú následky kolízie. Na lietadle je viditeľné rozsiahle poškodenie krídla, ktorého časť zostala roztrhnutá.
Na videu možno vidieť aj otvor v trupe stroja. V jeho blízkosti leží zrútený radarový stožiar, ktorý sa podľa všetkého po náraze zlomil a dopadol na lietadlo.
Na miesto vyrazili hasiči aj záchranári
Podľa údajov SkyFrontier išlo o lietadlo s registráciou TC-LKD, ktoré letelo na pravidelnej linke z Istanbulu do Antalye.
Po kolízii boli na miesto okamžite vyslané záchranné zložky vrátane hasičov a zdravotníkov. Cestujúcich následne z lietadla evakuovali pomocou pristavených schodov.
Príčiny incidentu zatiaľ nie sú známe. Okolnosti kolízie už preverujú príslušné úrady.