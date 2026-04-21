Beštiálny prípad: Učiteľ sexuálne napadol bábätko! Potom si nakrúcal, ako umiera

LONDÝN - Prípad smrti len 13-mesačného batoľaťa šokoval Britániu. Vyšetrovanie odkrylo desiatky zranení aj podozrenie zo sexuálneho zneužívania.
Tragédia, ktorá otriasla verejnosťou
Britské súdy sa zaoberajú mimoriadne závažným prípadom smrti malého dieťaťa, ktorý vyvolal pobúrenie. Podľa obžaloby mal 37-ročný učiteľ Jamie Varley zneužiť len 13-mesačného chlapca, ktorého si adoptoval spolu so svojím partnerom Johnom McGowanom-Fazakerleym.
Ako uvádza The Mirror, dieťa menom Preston sa pred adopciou tešilo dobrému zdraviu. Situácia sa však mala dramaticky zmeniť krátko po tom, čo sa dostalo do novej rodiny.
Kolaps a boj o život
Po približne štyroch mesiacoch od adopcie skončilo batoľa v nemocnici v kritickom stave. Chlapec bol v bezvedomí a došlo u neho k zástave srdca.
Napriek okamžitej snahe lekárov sa ho nepodarilo zachrániť. Menej než hodinu po prijatí bol vyhlásený za mŕtveho.
Pitva odhalila šokujúce zistenia
Vyšetrovanie následne ukázalo, že smrť nebola náhodná. Pitva určila ako príčinu úmrtia akútne upchatie horných dýchacích ciest.
Podľa zistení mohlo dôjsť k uduseniu rukou alebo mäkkým materiálom, alebo k zavedeniu jedného či viacerých predmetov do úst.
Tieto okolnosti naznačujú násilné konanie.
Desiatky zranení v krátkom čase
Znalecký posudok zároveň odhalil rozsah utrpenia, ktorému bol chlapec vystavený počas niekoľkých mesiacov.
Celkovo mal utrpieť približne 40 zranení, medzi nimi desiatky modrín na tele, zlomeninu ľavej hornej končatiny, aj vnútorné poranenia v oblasti úst a krku.
Takýto rozsah poranení podľa vyšetrovateľov nevzniká náhodne.
Záznam z posledných chvíľ
Obžaloba tvrdí, že v deň smrti mal Varley dieťa sexuálne napadnúť, čím mu spôsobil vážne vnútorné zranenia.
Vyšetrovatelia po zaistení jeho mobilného telefónu objavili aj záznamy z toho istého dňa. Na videu má byť zachytený chlapec ležiaci v posteli s príznakmi zástavy dýchania.
Podľa obžaloby obvinený situáciu natáčal, no neprivolal pomoc.
Obaja čelia súdu
Prípad sa dostal pred súd. Varley čelí obvineniu zo zabitia a zároveň ďalším desiatkam skutkov súvisiacich so sexuálnym a fyzickým týraním.
Jeho partner McGowan-Fazakerley je obžalovaný z toho, že smrť dieťaťa buď priamo spôsobil, alebo jej nezabránil. Obaja muži vinu odmietajú, uvádza BBC.
Tvrdé slová prokuratúry
Prokurátor Peter Wright na súde uviedol: „Tvrdíme, že za smrť Prestona Daveyho je zodpovedný obžalovaný Jamie Varley. Nebola to však jediná tragédia, ktorú chlapec zažil. Podľa nášho názoru bol v posledných mesiacoch svojho krátkeho života opakovane týraný, sexuálne zneužívaný a fyzicky napádaný.“
Súdne pojednávanie má pokračovať aj v ďalších dňoch.