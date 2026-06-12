Brutálny útok na taxikára v Hlohovci: Polícia zverejnila autentické VIDEO, pátrajú po podozrivom!

HLOHOVEC – Scéna ako z drsného akčného filmu alebo z najtemnejších čias slovenského podsvetia. Trnavskí kriminalisti aktuálne pracujú na objasnení šokujúceho zločinu vydierania a lúpeže, ktorý sa odohral uprostred bieleho dňa v Hlohovci. Terčom vopred naplánovaného a mimoriadne agresívneho útoku sa stal nič netušiaci vodič taxislužby.
Celá akcia páchateľov bola chladnokrvne premyslená. V stredu v dopoludňajších hodinách dvojica mužov najskôr pod falošnou zámienkou vylákala taxikára do jednej z mestských častí Hlohovca. Keď vodič dorazil na určené miesto, pasca sklapla.
Útočníci do jeho stojaceho vozidla úmyselne a v plnej rýchlosti narazili iným autom, aby mu znemožnili útek. Vzápätí sa na šokovaného taxikára vrhli. Surovo ho fyzicky napadli priamo za volantom a v bitke pokračovali aj po tom, čo ho vytiahli von z auta. Pri incidente nielenže zdemolovali vozidlo taxislužby, ale zraneného vodiča nakoniec bezohľadne okradli o celú finančnú hotovosť.
Kriminalisti na prípade okamžite začali intenzívne pracovať a netrvalo dlho, kým si pripísali prvý úspech. Jedného z agresorov sa im podarilo rýchlo vypátrať. Ide o 36-ročného muža, ktorý už putoval s putami na rukách priamo do cely policajného zaistenia.
Jeho komplic je však stále na slobode. Trnavská krajská polícia preto spustila masívne pátranie po druhom podozrivom mužovi, ktorého počas incidentu zachytili mestské a bezpečnostné kamery.