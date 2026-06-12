AKTUÁLNE Diaľnica D1 v smere na Žilinu je neprejazdná! Na mieste sú hasiči aj polícia! Pripravte sa na zdržanie

(Zdroj: Facebook/Dopravný servis - okres Piešťany a okolie)
ŽILINA - Diaľnica D1 v smere na Žilinu j je neprejazdná, horí tam nákladné auto. Vodiči si musia pripraviť pevné nervy, cesta je neprejazdná.
"Aktuálne je neprejazdná diaľnica D1 na 103,5 km v smere na Žilinu, z dôvodu požiaru nákladného motorového vozidla," informuje polícia. Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ a hliadky polície.
(Zdroj: Facebook/Dopravný servis - okres Piešťany a okolie)
Diaľnica D1 je v uvedenom úseku v smere na Žilinu uzavretá. "Vodiči počítajte so zdržaním, riaďte sa pokynmi polície a zvýšte opatrnosť," dodali.