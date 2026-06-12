PRÁVE TERAZ Masívny výpadok Facebooku aj na Slovensku: Problémy má aj Instagram a WhatsApp!

BRATISLAVA– Piatkové popoludnie zasiahla masívna digitálna apokalypsa. Používatelia zo Slovenska, ale aj z celého sveta, hlásia obrovské problémy s fungovaním najpopulárnejších sociálnych sietí a komunikačných platforiem. Ak vám neodchádzajú správy alebo sa neviete prihlásiť do svojho konta, chyba nie je vo vašom internetovom pripojení. Obrovský kolaps totiž zasiahol impérium Meta, pod ktoré spadajú Facebook, Instagram, Messenger, Threads aj WhatsApp.
Prvé vážne problémy sa začali objavovať v piatok popoludní. Používatelia sa sťažujú, že im aplikácie buď vôbec nenačítava, odhlasuje ich z účtov, alebo im cez Messenger a WhatsApp neodchádzajú žiadne správy.
Rozsah tohto kolapsu je taký obrovský, že nápor nespokojných ľudí nezvláda ani známa globálna platforma Downdetector, ktorá slúži práve na overovanie funkčnosti internetových služieb. Stránka zaznamenala obrovský skokový nárast hlásení a sama vykazuje čiastočnú nefunkčnosť. Problémy sa však netýkajú len aplikácií od spoločnosti Meta. Podľa aktuálnych informácií hlásia rozsiahle výpadky a nestabilitu aj používatelia obľúbenej četovacej platformy Discord.
Americký technologický gigant Meta sa k celej situácii zatiaľ oficiálne nevyjadril, no na interných systémoch pravdepodobne prebieha obrovský boj s časom. Podobné globálne výpadky bývajú zväčša spôsobené chybou v konfigurácii DNS serverov alebo masívnym technickým výpadkom internej infraštruktúry.