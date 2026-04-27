Napätie v Chorvátsku! Opäť evakuovali školy pre bombové hrozby

ZÁHREB - V niekoľkých školách v chorvátskych mestách Záhreb, Split a Rijeka v pondelok nariadili evakuáciu po hláseniach o možných výbušných zariadeniach. Na miestach zasahuje polícia, informuje správa agentúry HINA.
Chorvátska polícia objasnila, že postupuje podľa protokolu reakcie na bombové vyhrážky vrátane prehľadávania priestorov. Podobné vyhrážky o nastražených bombách dostali viaceré školy, škôlky, nákupné centrá a iné inštitúcie v Chorvátsku aj v utorok a piatok minulý týždeň. Išlo o falošné hlásenia a nenašli sa žiadne výbušné zariadenia.
Minister vnútra Davor Božinovič v piatok označil tieto hrozby za formu hybridnej vojny. Chorvátska polícia podľa neho spolupracuje s viacerými európskymi krajinami, kde sa podľa predpokladov nachádzajú servery a domény, ktoré boli použité na odoslanie týchto hrozieb.