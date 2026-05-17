Poplach v meste! Desivý nález pod zemou vyhnal z domov až 30-tisíc ľudí

PFORZHEIM - Kvôli nálezu bomby z druhej svetovej vojny vo Pforzheime na juhozápade Nemecka muselo dnes ráno opustiť svoje byty a domy 27.000 až 30.000 ľudí. Hasiči potom začali kontrolovať, či všetci miestni obyvatelia v danej oblasti výzvy uposlúchli, uviedol podľa agentúry DPA hovorca polície. Evakuácia by podľa neho mohla trvať ešte niekoľko hodín. Doteraz nie je jasné, kedy počas dňa bude bomba vážiaca 1,8 tony zneškodnená.
Evakuácia ide podľa plánu, povedal policajný hovorca. Čistá hmotnosť samotnej výbušniny v bombe je 1,35 tony. Z oznámenia mesta vyplýva, že na bombu typu HC-4000 narazili stavební robotníci v parku vo východnej časti mesta už v stredu. Evakuácia tak bola dopredu plánovaná s tým, že ľudia vo vzdialenosti do 1,5 kilometra mali svoje domovy opustiť do dnešných 8.00 h. Evakuačné opatrenia ovplyvnili aj časť centra mesta a železničnú dopravu smerom na Karlsruhe a Stuttgart. Obmedzená je verejná doprava. Netýka sa to však neďalekej diaľnice.
Starosta Pforzheimu Peter Boch uviedol, že mesto čelí mimoriadnej výzve. "Je na ňu dobre pripravené," dodal. Hasiči, policajti a jednotky na zneškodňovanie bômb podľa neho pracujú na najvyššej profesionálnej úrovni. Likvidácia leteckých bômb je v nemeckých mestách aj viac ako 80 rokov po konci druhej svetovej vojny relatívne bežnou záležitosťou. Väčšinou sa ich podarí bez väčších následkov zneškodniť. Zásahy si ale takmer vždy vynútia evakuáciu obyvateľov.