Nový systém pri asistentoch učiteľa: Údajne miesta nevytvára, iba prerozdeľuje

BRATISLAVA - Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov (SÚŠIP) víta nový systém prideľovania asistentov učiteľa, ktorý predstavilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Mieni zároveň, že ohlásená zmena v praxi neznamená posilnenie podpory v školách, ale len presun už existujúcich úväzkov z jednej časti vzdelávacieho systému do druhej.
Predsedníčka SÚŠIP Svetlana Síthová podporuje filozofiu nového modelu, založeného na prioritizácii asistencie v raných etapách výchovno-vzdelávacieho procesu, v mene únie však kritizuje spôsob, akým sa má zmena financovať. „Ministerstvo nevytvára nové pozície v materských školách, preberá ich zo základných škôl, kde asistenti dnes kriticky chýbajú,“ upozornila. „To nie je systémová reforma - to je presúvanie problému z jednej police do druhej,“ dodáva Síthová.
SÚŠIP rezort školstva vyzýva
SÚŠIP preto rezort školstva vyzýva, aby v prípade nových miest pedagogických asistentov pozície doplnil, nie prerozdelil. Zároveň žiada ministerstvo, aby zverejnilo realistický harmonogram dofinancovania chýbajúcich približne 9000 úväzkov nad rámec aktuálneho plánu. Očakáva takisto obnovenie a posilnenie podporných tímov v školách, dôvodiac, že asistent učiteľa nedokáže nahradiť špeciálneho pedagóga ani školského psychológa. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo štvrtok (14. 5.) predstavilo nový systém financovania pedagogických asistentov, ktorý má priniesť efektívnejší zásah podporných opatrení vrátane zvýšenia počtu úväzkov pedagogických úväzkov a odbúrania administratívy.
Východiskovou filozofiou nového modelu je, že asistent má pomáhať učiteľovi pri podpore celej triedy a nie výlučne podporovať konkrétne deti, najintenzívnejšie majú asistenti pôsobiť v materských školách a prvých ročníkoch základných škôl. Zmyslom je tiež, aby organizácia práce pedagogických asistentov patrila do kompetencie školy. V novom systéme má byť od nového školského roka garantovaný minimálny pokles a nárast úväzkov pedagogických asistentov. Nesmie sa medziročne znížiť pod 80 percent, zároveň môže poklesnúť alebo narásť najviac o dva úväzky.