Odborníci varujú: Školy robia VEĽKÚ chybu! TENTO krok ničí deťom zdravie aj prospech

WASHINGTON - Prestávka v škole a pohyb žiakov počas nej nie sú iba časom na zábavu, ale pomáhajú zlepšiť zdravie a známky detí všetkých vekových kategórií. Vyplýva to z nového usmernenia Americkej pediatrickej akadémie publikovanej v pondelok v časopise Pediatrics. Píše o tom agentúra AP.
Aktualizované usmernenie prichádza po rokoch skracovania prestávok a zhoršujúceho sa zdravia detí. Odborníci „vždy podporovali voľný spôsob hry pre deti cez prestávku, ale časom sa stala čoraz viac ohrozovaná“, čiastočne aj pre snahu o lepšie známky žiakov v školských testoch, povedal pediater Robert Murray. Prestávka „má veľmi silný prínos, ak sa využíva naplno“, zhrnul výsledok výskumu toho, ako prestávky pomáhajú akademickému úspechu detí a ich duševnému, fyzickému, sociálnemu a emocionálnemu rastu.
Prestávky potrebujú medzi sústredenými fázami učenia
Nové dôkazy potvrdzujú, že deti potrebujú prestávky medzi sústredenými fázami učenia, aby mozog mohol uchovávať informácie. Výskumníci tvrdia, že prestávka dáva deťom šancu orientovať sa aj vo vzťahoch a budovať si sebavedomie. Murray a jeho kolegovia zároveň zdôraznili dôležitosť fyzickej aktivity ako prevenciu obezity, ktorá v súčasnosti postihuje čoraz viac detí a tínedžerov v USA. Podľa ich odporúčanie by mala byť krátka pohybová prestávka každých zhruba 60 minút na päť až desať minút s ľahkou až strednou fyzickou aktivitou, nie sledovaním mobilov či monitorov. Merateľný efekt majú aj dvoj- až päťminútové pohybové „mikroprestávky“ počas hodiny. Murray dodal, že žiaci, ktorí majú problémy so správaním alebo známkami, často takúto prestávku potrebujú najviac.
Od polovice roku 2000 v USA až 40 percent školských obvodov znížilo počet prestávok alebo ich zrušilo, uvádza skupina Springboard to Active Schools v spolupráci s Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb. V iných krajinách v Európe alebo v Japonsku majú študenti prestávky po každých 45 až 50 minútach vyučovania. „Mali by mať dostatočne dlhý čas, aby sa mohli zbaviť stresu, vyfúknuť paru a pripraviť sa na ďalšiu hodinu,“ povedal Murray. „Keď deti starnú, trávia viac času pri obrazovkách. Myslím si, že je naozaj užitočné, aby cez prestávky mali telesnú aktivitu,“ povedala lekárka a odborníčka na detskú obezitu z Bostonu Lauren Fiechtnerová.