Trumpovci sa stále spamätávajú z útoku z galavečera: Ochrankárom prešiel cez rozum UČITEĽ so záujmom o videohry!

Cole Tomas Allen vypálil niekoľko rán, trafil pri tom agenta, ktorého zachránila vesta.
Cole Tomas Allen vypálil niekoľko rán, trafil pri tom agenta, ktorého zachránila vesta.
WASHINGTON - Šokujúci incident na prestížnom galavečere novinárov, ktorého sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump, má už konkrétneho podozrivého. Podľa svetových médií ako Reuters, CNN či ABC ide o 31-ročného muža s pedagogickým zázemím. Tento incident rozohral vážne otázky o tom, či je americký prezident vôbec kvalifikovane chránený, obzvlášť po pokuse o atentát z čias ešte jeho volebnej kampane z roku 2024. Kalifornský učiteľ Cole Tomas Allen si však aj tak našiel cestu k jeho ľuďom, aby pri nich strieľal!

Streľba prerušila tradičný galavečer White House Correspondents’ Dinner vo washingtonskom hoteli Hilton v sobotu večer. Po výstreloch zasahovala tajná služba, ktorá prezidenta Trumpa aj ďalších vrcholných predstaviteľov okamžite evakuovala. Hostia sa ukrývali pod stolmi a v sále zavládol chaos. Niektorí napriek tomu ostali jesť či konzumovať drahý alkohol.

Cole Tomas Allen strieľal v budove hotela, kde sa konal Trumpov galavečer s korešpondentmi.
Cole Tomas Allen strieľal v budove hotela, kde sa konal Trumpov galavečer s korešpondentmi.

MIMORIADNE V blízkosti Trumpa sa opäť STRIEĽALO: DRAMATICKÉ sekundy na večeri s novinármi! Prečítajte si tiež

Tomas Allen cez bezpečnostný bod prepašoval celý arzenál!

Podľa informácií agentúry Reuters bol strelec identifikovaný ako 31-ročný Cole Tomas Allen, muž z Kalifornie. A nie len tak hocijaký muž, ale muž s pedagogickým zázemím - učiteľ. Allen mal podľa vyšetrovateľov preniknúť cez bezpečnostný kontrolný bod ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Nateraz nikto netuší, ako sa mohol s takou výzbrojou dostať cez kontrolu. Následne začal strieľať na príslušníkov bezpečnostných zložiek. Jedného agenta Secret Service síce zasiahol, no ochránila ho nepriestrelná vesta.

Útočníka sa podarilo rýchlo spacifikovať priamo na mieste. Podľa amerických úradov konal pravdepodobne sám a momentálne odmieta spolupracovať s vyšetrovateľmi. Motív jeho konania zatiaľ nie je definitívne známy, no prvé náznaky naznačujú, že mohol cieliť na predstaviteľov Trumpovej administratívy. Trump označil tohto človeka za "chorého".

BIZÁRY na Trumpovej nebezpečnej večeri: Nemotorný Vance, ľudia po streľbe v pohode jedli, mizlo drahé šampanské! Prečítajte si tiež

Učiteľ so záujmom o vývoj počítačových videohier

Zaujímavosťou je jeho profil: podľa Reuters ide o vysokoškolsky vzdelaného muža – absolventa prestížnej Caltech univerzity – ktorý pracoval ako učiteľ a zároveň ako vývojár videohier. V minulosti bol dokonca ocenený ako "učiteľ mesiaca" v súkromnej vzdelávacej spoločnosti.

Súvisiace články

Donald Trump
Trump opäť rozdúchava chaos na Blízkom východe: Náhle ZRUŠIL cestu vyjednávačov do Pakistanu!
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump
Trump konečne prelomil mlčanie: Priznal zdravotné problémy! TOTO ho trápi najviac
Zahraničné
Donald Trump
ONLINE Trump tvrdo reaguje: Spojené štáty sa nikam neponáhľajú, ale Iránu už tikajú hodiny!
Zahraničné
Prímerie medzi Izraelom a
Prímerie medzi Izraelom a Libanon sa predĺži o tri týždne, uviedol Trump
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Posledné predstavenie Ďurovčíkovej manželky Barbory: Veľká rozlúčka s kariérou!
Posledné predstavenie Ďurovčíkovej manželky Barbory: Veľká rozlúčka s kariérou!
Prominenti
Na hrade v Starej Ľubovni otvorili novú sezónu
Na hrade v Starej Ľubovni otvorili novú sezónu
Správy
Slávnostné otvorenie novej sezóny Detskej historickej železnice v Košiciach
Slávnostné otvorenie novej sezóny Detskej historickej železnice v Košiciach
Správy

Domáce správy

FOTO Poslanec Galko mal NEHODU:
Poslanec Galko mal NEHODU: Drsné FOTO z pohotovosti, bolesť sa mu dá čítať z tváre!
Domáce
Polícia pátra
Zmiznutie tínedžerky na Liptove: Polícia rozbehla pátranie po 14-ročnej Simone
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Útok na poslanca rozdeľuje politikov: Eštok vylučuje politický motív, Majerský pripúšťa opak
Domáce
Pellegrini: Polícia ma pre podozrenia z kampane nekontaktovala, všetko som pripravený vysvetliť
Pellegrini: Polícia ma pre podozrenia z kampane nekontaktovala, všetko som pripravený vysvetliť
Bratislava

Zahraničné

Trumpovci sa stále spamätávajú
Trumpovci sa stále spamätávajú z útoku z galavečera: Ochrankárom prešiel cez rozum UČITEĽ so záujmom o videohry!
Zahraničné
VOJNA v MAGA: Trumpov
VOJNA v MAGA: Trumpov vpád do Iránu rozdelil fanúšikov, známy komentátor oľutoval, že prezidenta podporoval!
Zahraničné
Letná turistická sezóna v
Letná turistická sezóna v ohrození: Španielsko má problémy s palivom pre lietadlá
dromedar.sk
Igor Komarov s priateľkou
Nové šokujúce detaily strašného zločinu! Únos syna ukrajinského mafiána! Páchateľom pomohla jeho priateľka
Zahraničné

Prominenti

Desperado
Totálne zmenený Desperado mieri do ringu: Chce naložiť adoptívnemu synovi!
Domáci prominenti
Kylie Jenner
Škandál v slávnej rodine, Kylie Jenner čelí žalobe! Zamestnankyňa prehovorila o toxickom pekle
Zahraniční prominenti
Dejdarov syn sa zasnúbil:
Dejdarov syn sa zasnúbil: Po 5 mesiacoch vzťahu... Toto je jeho kráska!
Domáci prominenti
FOTO Jana Kovalčíková a Adam
Na 17. krát sa jej to podarilo! Kovalčíková zmenená na nepoznanie: Z priemernej moderátorky DIVA
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kosil trávu pri ceste,
Kosil trávu pri ceste, keď zbadal niečo lesklé: OSEM TEHLIČIEK mu zmenilo život a NIKTO NEVIE, ako sa tam vzali!
Zaujímavosti
Vytiahol obyčajný mobil a
Vytiahol obyčajný mobil a natočil záber tisícročia: Keď uvidíte, ako naša Zem mizne v tme, prestanete dýchať!
Zaujímavosti
Zabudnite na hrady: Tieto
Zabudnite na hrady: Tieto slovenské kláštory vás ohromia viac, než si myslíte
dromedar.sk
KLAMSTVO v oblakoch? Letuška
KLAMSTVO v oblakoch? Letuška odhalila, prečo je First Class na mnohých letoch len DRAHÝ PODVOD!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Ekonomika

Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Česko - Dánsko: Online prenos z MS v hokeji do 18 rokov
Česko - Dánsko: Online prenos z MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
Pre útočníka Salaha z Liverpoolu predčasne skončila sezóna: Príde aj o MS?
Pre útočníka Salaha z Liverpoolu predčasne skončila sezóna: Príde aj o MS?
Premier League
Veľká strata pre Nitru: Finálový mečbal proti Slovanu budú corgoni odvracať bez ofenzívnej hviezdy
Veľká strata pre Nitru: Finálový mečbal proti Slovanu budú corgoni odvracať bez ofenzívnej hviezdy
Tipsport liga
Ďalšia tvrdá rana pre slovenskú reprezentáciu! Na MS nepríde očakávaná posila z NHL
Ďalšia tvrdá rana pre slovenskú reprezentáciu! Na MS nepríde očakávaná posila z NHL
Reprezentácia

Auto-moto

Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Doprava
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Doprava
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
Prostredie práce
Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Networking
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Mám prácu
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Motivácia

Varenie a recepty

U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Technológie

Diabetes 2. typu môže začínať hlbšie, než sme si mysleli. Vedci našli v bunkách pankreasu skryté prepínače inzulínu
Diabetes 2. typu môže začínať hlbšie, než sme si mysleli. Vedci našli v bunkách pankreasu skryté prepínače inzulínu
Veda a výskum
Čína pripravuje jadrovú superlietadlovú loď. Má prekonať americkú triedu Ford
Čína pripravuje jadrovú superlietadlovú loď. Má prekonať americkú triedu Ford
Vojenská technika
Môžeš veriť chytrým hodinkám? Tieto údaje si často len domýšľajú a ty podľa nich meníš tréning aj jedálniček
Môžeš veriť chytrým hodinkám? Tieto údaje si často len domýšľajú a ty podľa nich meníš tréning aj jedálniček
Technológie
AI pomohla odhaliť novú fyziku v štvrtom skupenstve hmoty. Vedci zistili, že častice v plazme sa správajú inak, než si mysleli
AI pomohla odhaliť novú fyziku v štvrtom skupenstve hmoty. Vedci zistili, že častice v plazme sa správajú inak, než si mysleli
Veda a výskum

Bývanie

Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma

Pre kutilov

Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Záhrada
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
Partnerské vzťahy
Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trumpovci sa stále spamätávajú
Zahraničné
Trumpovci sa stále spamätávajú z útoku z galavečera: Ochrankárom prešiel cez rozum UČITEĽ so záujmom o videohry!
VOJNA v MAGA: Trumpov
Zahraničné
VOJNA v MAGA: Trumpov vpád do Iránu rozdelil fanúšikov, známy komentátor oľutoval, že prezidenta podporoval!
Poslanec Galko mal NEHODU:
Domáce
Poslanec Galko mal NEHODU: Drsné FOTO z pohotovosti, bolesť sa mu dá čítať z tváre!
Igor Komarov s priateľkou
Zahraničné
Nové šokujúce detaily strašného zločinu! Únos syna ukrajinského mafiána! Páchateľom pomohla jeho priateľka

Ďalšie zo Zoznamu