Trumpovci sa stále spamätávajú z útoku z galavečera: Ochrankárom prešiel cez rozum UČITEĽ so záujmom o videohry!

WASHINGTON - Šokujúci incident na prestížnom galavečere novinárov, ktorého sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump, má už konkrétneho podozrivého. Podľa svetových médií ako Reuters, CNN či ABC ide o 31-ročného muža s pedagogickým zázemím. Tento incident rozohral vážne otázky o tom, či je americký prezident vôbec kvalifikovane chránený, obzvlášť po pokuse o atentát z čias ešte jeho volebnej kampane z roku 2024. Kalifornský učiteľ Cole Tomas Allen si však aj tak našiel cestu k jeho ľuďom, aby pri nich strieľal!
Streľba prerušila tradičný galavečer White House Correspondents’ Dinner vo washingtonskom hoteli Hilton v sobotu večer. Po výstreloch zasahovala tajná služba, ktorá prezidenta Trumpa aj ďalších vrcholných predstaviteľov okamžite evakuovala. Hostia sa ukrývali pod stolmi a v sále zavládol chaos. Niektorí napriek tomu ostali jesť či konzumovať drahý alkohol.
Tomas Allen cez bezpečnostný bod prepašoval celý arzenál!
Podľa informácií agentúry Reuters bol strelec identifikovaný ako 31-ročný Cole Tomas Allen, muž z Kalifornie. A nie len tak hocijaký muž, ale muž s pedagogickým zázemím - učiteľ. Allen mal podľa vyšetrovateľov preniknúť cez bezpečnostný kontrolný bod ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Nateraz nikto netuší, ako sa mohol s takou výzbrojou dostať cez kontrolu. Následne začal strieľať na príslušníkov bezpečnostných zložiek. Jedného agenta Secret Service síce zasiahol, no ochránila ho nepriestrelná vesta.
Útočníka sa podarilo rýchlo spacifikovať priamo na mieste. Podľa amerických úradov konal pravdepodobne sám a momentálne odmieta spolupracovať s vyšetrovateľmi. Motív jeho konania zatiaľ nie je definitívne známy, no prvé náznaky naznačujú, že mohol cieliť na predstaviteľov Trumpovej administratívy. Trump označil tohto človeka za "chorého".
Učiteľ so záujmom o vývoj počítačových videohier
Zaujímavosťou je jeho profil: podľa Reuters ide o vysokoškolsky vzdelaného muža – absolventa prestížnej Caltech univerzity – ktorý pracoval ako učiteľ a zároveň ako vývojár videohier. V minulosti bol dokonca ocenený ako "učiteľ mesiaca" v súkromnej vzdelávacej spoločnosti.