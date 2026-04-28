Trump hovoril s Putinom aj Zelenským: Je medzi nimi šialená nenávisť!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa snaží ukončiť vojnu na Ukrajine, no konflikt ani po viac než roku jeho druhého mandátu neutícha. Po rozhovoroch s lídrami Ruska aj Ukrajiny naznačil posun, no kľúčový detail si nechal pre seba.
Vojna trvá napriek sľubom
Donald Trump vstupoval do svojho druhého funkčného obdobia s ambíciou rýchlo ukončiť vojnu rozpútanú ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Realita je však iná – boje pokračujú aj po viac než roku od jeho návratu do Bieleho domu.
Telefonáty s oboma lídrami
V nedeľu americký prezident uviedol, že komunikoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. Rozhovory označil za pozitívne, pričom zdôraznil, že Washington sa snaží konflikt posunúť smerom k riešeniu.
„Pracujeme na ruskej situácii, ruskej aj ukrajinskej, a dúfame, že sa nám ju podarí vyriešiť,“ povedal Trump v relácii The Sunday Briefing na televízii Fox News.
Dôležitý detail zatajil
Šéf Bieleho domu však odmietol prezradiť, kedy naposledy hovoril s ruským prezidentom. Potvrdil len, že komunikácia prebieha s oboma stranami konfliktu.
„Hovorím s ním a hovorím aj s prezidentom Zelenským, máme dobré rozhovory,“ uviedol bez ďalších podrobností o načasovaní kontaktov.
Tvrdé slová o vzájomnom napätí
Trump zároveň otvorene pomenoval atmosféru medzi lídrami oboch krajín. Podľa neho je vzájomné nepriateľstvo jednou z hlavných prekážok akéhokoľvek pokroku.
„Nenávisť medzi prezidentom Putinom a prezidentom Zelenským je nezmyselná. Je šialená. A nenávisť je zlá vec. Je zlá, keď sa snažíte na niečom dohodnúť, no napriek tomu sa to podarí,“ vyhlásil americký prezident.
Hľadanie riešenia pokračuje
Aj keď Trump hovorí o pozitívnych rozhovoroch, konkrétne kroky k ukončeniu vojny zatiaľ neoznámil. Konflikt tak naďalej zostáva bez jasného riešenia a diplomatické úsilie pokračuje v zákulisí.