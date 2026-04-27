Streľba v blízkosti Trumpa: VIDEO Šokujúce správanie ženy! Kradla zo stolov fľaše vína

WASHINGTON - Prestížna večera s novinármi vo Washingtone sa po streľbe v hoteli Washington Hilton zmenila na scény paniky. Kým niektorí utekali alebo sa skrývali, iní reagovali spôsobom, ktorý vyvolal ostré reakcie na internete.
Panika v sále a nečakané správanie
Slávnostné podujatie, na ktorom sa každoročne stretáva politická a mediálna elita USA, prerušil ozbrojený incident. Keď sa v sále ozvali výstrely, hostia začali v panike opúšťať priestory alebo sa ukrývali pod stolmi. V tom istom momente však kamery zachytili ženu, ktorá namiesto úteku zbierala zo stolov fľaše vína.
Podľa denníka New York Post mala ísť o blondínu oblečenú v čiernom kožuchu, ktorá si bez zaváhania začala odnášať alkohol z opustených stolov. Incident sa odohral počas úvodnej časti večere, keď ešte väčšina nápojov zostávala nedotknutá.
Video rozdelilo internet
Záznam z miesta sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach a vyvolal protichodné reakcie. Časť ľudí považovala správanie ženy za nevhodné vzhľadom na nebezpečnú situáciu.
„Takto sa správajú členovia tlače, kradnú fľaše vína. Je to odporné,“ napísal jeden z používateľov.
Ďalší komentujúci zdôraznil: „Po streľbe si novinári odnášajú alkohol z tej istej sály, kde bol aj prezident. To je hanba.“
Našli sa však aj takí, ktorí ženu obhajovali. „Ako je to krádež? Víno bolo pripravené na konzumáciu a už bolo zaplatené,“ zaznelo v diskusii.
Iný pridal pragmatickejší pohľad: „Keď zaplatíte viac ako 350 dolárov za miesto a večer sa predčasne skončí, víno si pokojne vezmete.“
Útok prerušil prestížne podujatie
Incident sa odohral počas každoročnej večere White House Correspondents’ Dinner, ktorú tento rok prvýkrát ako prezident navštívil Donald Trump. Po výstreloch bol okamžite evakuovaný spolu s členmi vlády.
Podľa úradov sa útočník pokúsil preniknúť cez bezpečnostný perimeter k sále, kde sa podujatie konalo. Pred vstupom do samotného priestoru síce prebiehajú kontroly, no vstup do hotela Washington Hilton nie je striktne zabezpečený.
Útočník čelí obvineniam
Páchateľom je 31-ročný Cole Allen z kalifornského Torrance. Podľa federálnej prokuratúry ho obvinili z viacerých trestných činov vrátane použitia strelných zbraní pri trestnom čine a útoku na federálneho agenta.
Pri streľbe zaznelo viacero výstrelov, no zranený bol napokon len jeden príslušník tajnej služby, ktorého ochránila nepriestrelná vesta. Obvinený má predstúpiť pred súd 27. apríla.