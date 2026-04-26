BIZÁRY na Trumpovej nebezpečnej večeri: Nemotorný Vance, ľudia po streľbe v pohode jedli, mizlo drahé šampanské!

WASHINGTON - Značná časť americkej spoločnosti a sveta je v značnom šoku, čo sa to v sobotu večer odohralo na slávnostnej večeri amerického prezidenta Donalda Trumpa s novinármi. Hostia sa kryli pod stolmi a boli v úplnej panike z toho, že v budove sa odrazu začalo strieľať. Nie všetci si však robili také veľké starosti s hypotetickou "stratou života". Našli sa takí, ktorí po dramatických sekundách brali do rúk drahé šampanské či pokračovali v jedení. Svoju pohotovosť nepreukázal ani viceprezident J.D. Vance.
Hneď v úvode treba povedať, že sa strieľalo vo Washingtone v hoteli Hilton, kde sa odohrávalo toto stretnutie s korešpondentmi. Útočník je zadržaný políciou a strieľal viackrát. Jeden z členov ochranky však utrpel zásah, no našťastie ho ochránila nepriestrelná vesta. Útočníka označil za „potenciálneho atentátnika“ s viacerými zbraňami a pravdepodobne osamelého páchateľa bez súvisu s vojnou v Iráne. Trump vyzval Američanov na mierové riešenie sporov a pripomenul aj vlastnú skúsenosť s atentátom z roku 2024. Kritizoval bezpečnosť budovy a prisľúbil opakovanie podujatia.
Úrady medzitým pokračujú vo vyšetrovaní, analyzujú balistické dôkazy a vypočúvajú svedkov. Podozrivého čoskoro obvinia a postavia pred federálny súd, pričom čelí obvineniam zo streľby počas násilného činu a útoku na federálnych príslušníkov.
MIMORIADNE V blízkosti Trumpa sa opäť STRIEĽALO: DRAMATICKÉ sekundy na večeri s novinármi!
Bizarné momenty
Vráťme sa však k hrozivým sekundám pred samotným začiatkom streľby. Na sociálnej sieti X sa už hromadia početné videa toho, čo sa dialo v miestnosti a na bizarnostiach sa tam nešetrilo.
Mnohým sa však dostal do pamäti aj moment, kedy si Melania Trumpová všimla, že niečo nie je v poriadku, zatiaľ, čo sa Trump po jej ľavici usmieva. To bol presne moment, kedy sa celá situácia zvrtla.
Pomerne nemotorný Vance
Kým prezidenta s manželkou pomerne rýchlo stiahli z pódia, kamera zachytila aj to, ako to bolo na ľavom boku slávnostného stola, kde sedel viceprezident J.D. Vance. Toho musela ochranka niekoľko sekúnd doslova ťahať zo stoličky, kým sa konečne postavil a odišiel z pódia.
Ľudia ďalej jedli, akoby sa nechumelilo
To čo však mnohým vyráža dych, bol pohľad na niektorých účastníkov večere, ktorí dobre vedeli, čo sa deje, no napriek tomu sa nenechali vyrušiť z konzumácie drahých jedál či nápojov. Niektorých z nich si všimli aj zo skupiny Anonymous na sociálnej sieti X.
Jeden z mužov sa totiž rozhodol pokračovať v jedení, aj po tom, čo sa ochranka rozhodla pre evakuáciu a viacerí hostia sa skrývali pod stolmi. Muž v obleku však ani nemrkol okom a jedol ďalej
Po samotnej evakuácii si však kamera miestnej televízie našla ďalšieho, ktorý si aj po vyprázdnení hlavnej sály nenechal ujsť príležitosť dať si ešte aspoň jedno sústo.
Mizlo šampanské aj víno, a to priamo počas evakuácie
Nekončí to ani tu. Po tom, ako ochranka nariadila kompletnú evakuáciu budovy, našli sa hostia, ktorí pri tejto "príležitosti" do seba naliali celé zvyšky fliaš drahých alkoholických nápojov.
A, žiaľ, našli sa aj takí, ktorí si ich pre istotu ešte v nerozbalenom stave rovno zobrali so sebou domov.