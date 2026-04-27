Počet falošných PN sa oproti roku 2024 znížil o 24-tisíc mesačne, uviedol Tomáš

BRATISLAVA - Za prvé tri mesiace tohto roka eviduje Sociálna poisťovňa pokles počtu práceneschopností oproti minulému roku v priemere o 17.000 mesačne a oproti roku 2024 pred zmenou legislatívy až o 24.000 mesačne. Úspora na výplatách nemocenských dávok je za 1. štvrťrok oproti roku 2024 80 miliónov eur. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), podľa ktorého je to výsledok práce Sociálnej poisťovne a jej posudkových lekárov, ktorí po novom majú možnosť zrušiť falošné PN-ky.
„Keď si porovnáme prvý štvrťrok roka 2026 s prvým štvrťrokom roku 2024, teda obdobie pred a po zavedení našich legislatívnych opatrení, tak rozdiel je ešte vyšší. Môžete vidieť jednotlivé prvé tri mesiace, ale hlavne kľúčový je celkový údaj, že keď porovnáme rok 2026 a 2024, teda prvý štvrťrok, tak sme takto znížili PN o 27.000 mesačne v priemere mesačne,“ povedal Tomáš.
Zo 4,06 percenta práceneschopných v 1. štvrťroku 2024 klesla práceneschopnosť v roku 2025 na 3,73 % a v tomto roku to bolo už iba 3,2 %. „Ide o najnižšie priemerné percento PN za posledných 25 rokov,“ priblížil Tomáš. Pokles počtu práceneschopností priniesol vlani podľa ministra pozitívny vplyv na verejné financie spolu vo výške 140 miliónov eur. V porovnaní prvých troch mesiacov tohto roka a roka 2024 vychádza prínos do štátneho rozpočtu podľa Tomáša 80 miliónov eur a predpoklad na celý rok 2026 je 300 miliónov eur. „Toto je kľúčový výsledok, že týchto 300 miliónov eur nezostane podvodníkom a špekulantom s fiktívnymi PN, ale Sociálna poisťovňa bude môcť použiť tieto peniaze pre ľudí, ktorí ich reálne potrebujú,“ dodal minister.