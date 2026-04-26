MIMORIADNE V blízkosti Trumpa sa opäť STRIEĽALO: DRAMATICKÉ sekundy na večeri s novinármi!

WASHINGTON - V súvislosti s incidentom na večeri pre novinárov vo Washingtone, na ktorej zazneli výstrely, zadržali jedného podozrivého, oznámila Tajná služba Spojených štátov. Na tejto večeri sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania, obaja sú v bezpečí. Trump na svojej platforme vyzdvihol Tajnú službu a bezpečnostné zložky za „fantastickú prácu“.
„Prezident a prvá dáma sú v bezpečí, rovnako ako všetky chránené osoby,“ uviedla Tajná služba USA vo vyhlásení, v ktorom informovala o zadržaní jednej osoby. Zároveň objasnila, že incident sa odohral v blízkosti hlavnej bezpečnostnej kontrolnej zóny podujatia.
Podujatie sa konalo v hoteli Hilton vo Washingtone a Trump sa na ňom zúčastnil po prvý raz počas jeho pôsobenia v úrade prezidenta. Agentúra AFP informovala, že počas večere, ešte predtým, než mal vystúpiť s prejavom prezident, zazneli výstrely.
Predstaviteľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) uviedol, že podozrivá osoba vystrelila na príslušníka Tajnej služby, ktorý je v poriadku.
Trump medzičasom na svojej platforme Truth Social oznámil, že v Bielom dome usporiada tlačovú konferenciu. Potvrdil, že on, prvá dáma, viceprezident J.D. Vance a všetci členovia kabinetu sú v „dokonalom stave“ a strelec bol zadržaný.
Prezident podľa svojich slov odporučil, aby podujatie pokračovalo, no tvrdí, že sa bude riadiť pokynmi bezpečnostných zložiek, ktoré „čoskoro“ prijmú rozhodnutie. „Bez ohľadu na toto rozhodnutie bude tento večer úplne iný, než bol plánovaný, a jednoducho to budeme musieť urobiť znova,“ napísal.
Útočník je chorý človek, agenta Tajnej služby zachránila vesta
Americký prezident Donald Trump v nedeľu na tlačovej konferencii po streľbe na večeri pre novinárov v hoteli vo Washingtone vyhlásil, že podozrivého „zneškodnili niektorí veľmi statoční príslušníci Tajnej služby“. Jeden z nich bol postrelený, no podľa Trumpa ho ochránila nepriestrelná vesta, ktorú mal na sebe. Prezident zároveň vyzval Američanov, aby riešili svoje rozdiely mierovou cestou, „Bol postrelený z veľmi blízkej vzdialenosti veľmi silnou zbraňou a nepriestrelná vesta urobila svoju prácu,“ povedal o príslušníkovi Tajnej služby. Útočník, ktorého označil za „potenciálneho atentátnika“, mal podľa jeho slov „viacero zbraní“.
Trump spomenul aj incident z roku 2024, keď bol v Pensylvánii terčom atentátu, pri ktorom utrpel poranenie ucha. Podľa svojich slov študoval o atentátoch a verí, že ľudia sa zameriavajú na tých, ktorí mali „najväčší vplyv“, pričom spomenul prezidenta USA Abrahama Lincolna, ktorý zomrel po atentáte v roku 1865. „Ale vzhľadom na udalosti dnešného večera žiadam všetkých Američanov, aby sa vo svojich srdciach znovu zaviazali k mierovému riešeniu našich rozdielov. Musíme, musíme riešiť naše rozdiely,“ konštatoval.
Budova, v ktorej sa konalo podujatie, podľa neho „nie je veľmi bezpečná“. Opakovane povedal, že večeru zorganizujú znova v priebehu nasledujúcich 30 dní a bude „väčšia, lepšia a ešte krajšia“. Na Trumpovej platforme Truth Social približne na začiatku tlačovej konferencie zverejnili fotografiu údajného strelca, 31-ročného muža z Kalifornie. Prezident tvrdí, že ide o „veľmi chorú osobu“.
„Podľa môjho názoru to bol osamelý vlk,“ povedal Trump s tým, že nevidí dôvod domnievať sa, že tento útok súvisel s vojnou v Iráne. Jeho kroky voči Teheránu z neho mohli urobiť terč, no tvrdí, že sa nenechá odradiť. „Keď robíte takéto veci, stávate sa terčom. Ak by som to nerobil, myslím, že by som bol oveľa menej terčom, ale je mi cťou ním byť,“ uviedol pre novinárov. „Neodradí ma to od víťazstva vo vojne v Iráne,“ vyhlásil.
Úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche na tlačovej konferencii oznámil, že orgány čoskoro vznesú obvinenia voči útočníkovi. Agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Tajnej služby naďalej prehľadávajú washingtonský hotel Hilton, kde k incidentu došlo. „Sľubujem, že spravodlivosť bude vykonaná,“ vyhlásil. Agenti FBI podľa riaditeľa tohto úradu Kasha Patela skúmajú všetky balistické dôkazy vrátane „dlhej strelnej zbrane a nábojníc“. Okrem toho vypočúvajú svedkov a vyzval každého, kto má o tomto incidente nejaké informácie, aby ich oznámil FBI.