Už sa vie, kto mal byť TERČOM strelca u Trumpa: Hrôzostrašné priznanie na stanici, odniesol si to ochrankár!

WASHINGTON - Cieľom muža, ktorý strieľal na galavečeri s novinármi Bieleho domu vo Washingtone, mali byť predstavitelia administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Zadržaný Cole Tomas Allen to oznámil orgánom činným v trestnom konaní, uviedla stanica CBS News s odvolaním sa na dva zdroje. Prezident, prvá dáma Melania Trumpová ani členovia kabinetu neboli pri streľbe zranení.
Muž v nepriestrelnej veste vyzbrojený viacerými zbraňami v noci na dnes SELČ zaútočil na bezpečnostné kontrolné stanovište v loby hotela Washington Hilton, kde sa galavečer konal. Podozrivého zastavila prezidentova ochranka, ktorá Trumpa z miesta udalosti evakuovala.
Strelec zasiahol agenta z Trumpovho tímu, zachránila ho vesta
Jeden z agentov bol postrelený, mal však na sebe nepriestrelnú vestu a bude v poriadku, povedal Trump s tým, že s dotyčným agentom hovoril.
Muž bol ozbrojený brokovnicou
Tajná služba uviedla, že zadržaný bol ozbrojený brokovnicou a bol zadržaný po tom, ako začal streľbu na agenta tajnej služby v inej miestnosti, ako sa konala akcia, ktorej sa zúčastnil Trump, jeho žena, viceprezident J.D. Vance a ďalší členovia kabinetu.
Alleno má asi 31 rokov a žije v pobrežnom meste Torrance v Kalifornii, neďaleko Los Angeles, oznámil agentúre Reuters jeden z príslušníkov bezpečnostných zložiek. Absolvent Kalifornského technologického inštitútu (Caltech) sa podľa Reuters živí ako učiteľ na čiastočný úväzok a vývojár hier. Podľa príspevku na Facebooku bol v decembri 2024 vyhlásený učiteľom mesiaca torranskou pobočkou C2 Education, celoštátnej súkromnej služby zameranej na prípravu na prijímacie skúšky a doučovanie študentov smerujúcich na vysokú školu.
Pracoval ako učiteľ na čiastočný úväzok
Na profesionálnej sieti Linkedin Allen uvádza, že v posledných niekoľkých rokoch pracoval ako učiteľ na čiastočný úväzok pre C2 Education a ako samostatne zárobkovo činný vývojár hier. Predtým pracoval rok ako strojný inžinier pre spoločnosť IJK Controls v South Pasadene a predtým ako asistent učiteľa na Caltechu.
Profil tiež obsahuje článok z miestnych novín o súťaži v robotike na Caltechu v roku 2016, ktorú vraj vyhral Allenov tím. Trump po incidente na Truth Social poďakoval tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchle a statočné konanie. Potvrdil, že strelca zadržali. Trump navrhol, aby galavečere pokračovali. Po tom, ako ho bezpečnostné zložky požiadali, aby miesto incidentu v súlade s protokolom opustil, uviedol, že im okamžite vyhovie.
Stanica MS NOW zverejnila video, na ktorom je vidieť, ako sú Vance a o chvíľu neskôr Trump eskortovaní zo sály. Trump, obklopený tajnými agentmi, pri tom upadne na zem. Trump prišiel na tradičnú večeru Združenia spravodajcov Bieleho domu (WHCA) po tom, čo akciu počas svojho predchádzajúceho pôsobenia vo funkcii bojkotoval. WHCA zastupuje novinárov a médiá, ktoré pokrývajú dianie v Bielom dome a činnosť prezidenta.
Galavečer s novinármi sa koná už od roku 1924 a pre Biely dom tradične býva jedným zo spoločenských vrcholov roka. Podľa tradície na nej vystupuje prezident so sebaironickým prejavom. Popri zástupcoch médií sa jej zúčastňujú aj viaceré celebrity. Výťažok zo vstupného putuje na dobročinné účely.