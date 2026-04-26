Už sa vie, kto mal byť TERČOM strelca u Trumpa: Hrôzostrašné priznanie na stanici, odniesol si to ochrankár!

Už sa vie, na koho chcel strieľať zadržaný 31-ročný Cole Tomas Allen.
(Zdroj: TASR/AP Photo/William Lang, AP Photo/Alex Brandon)
WASHINGTON - Cieľom muža, ktorý strieľal na galavečeri s novinármi Bieleho domu vo Washingtone, mali byť predstavitelia administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Zadržaný Cole Tomas Allen to oznámil orgánom činným v trestnom konaní, uviedla stanica CBS News s odvolaním sa na dva zdroje. Prezident, prvá dáma Melania Trumpová ani členovia kabinetu neboli pri streľbe zranení.

Muž v nepriestrelnej veste vyzbrojený viacerými zbraňami v noci na dnes SELČ zaútočil na bezpečnostné kontrolné stanovište v loby hotela Washington Hilton, kde sa galavečer konal. Podozrivého zastavila prezidentova ochranka, ktorá Trumpa z miesta udalosti evakuovala.

Strelec zasiahol agenta z Trumpovho tímu, zachránila ho vesta

Jeden z agentov bol postrelený, mal však na sebe nepriestrelnú vestu a bude v poriadku, povedal Trump s tým, že s dotyčným agentom hovoril.

Už sa vie, kto
MIMORIADNE V blízkosti Trumpa sa opäť STRIEĽALO: DRAMATICKÉ sekundy na večeri s novinármi!

Muž bol ozbrojený brokovnicou

Tajná služba uviedla, že zadržaný bol ozbrojený brokovnicou a bol zadržaný po tom, ako začal streľbu na agenta tajnej služby v inej miestnosti, ako sa konala akcia, ktorej sa zúčastnil Trump, jeho žena, viceprezident J.D. Vance a ďalší členovia kabinetu.

Už sa vie, kto
Alleno má asi 31 rokov a žije v pobrežnom meste Torrance v Kalifornii, neďaleko Los Angeles, oznámil agentúre Reuters jeden z príslušníkov bezpečnostných zložiek. Absolvent Kalifornského technologického inštitútu (Caltech) sa podľa Reuters živí ako učiteľ na čiastočný úväzok a vývojár hier. Podľa príspevku na Facebooku bol v decembri 2024 vyhlásený učiteľom mesiaca torranskou pobočkou C2 Education, celoštátnej súkromnej služby zameranej na prípravu na prijímacie skúšky a doučovanie študentov smerujúcich na vysokú školu.

Pracoval ako učiteľ na čiastočný úväzok

Na profesionálnej sieti Linkedin Allen uvádza, že v posledných niekoľkých rokoch pracoval ako učiteľ na čiastočný úväzok pre C2 Education a ako samostatne zárobkovo činný vývojár hier. Predtým pracoval rok ako strojný inžinier pre spoločnosť IJK Controls v South Pasadene a predtým ako asistent učiteľa na Caltechu.

Profil tiež obsahuje článok z miestnych novín o súťaži v robotike na Caltechu v roku 2016, ktorú vraj vyhral Allenov tím. Trump po incidente na Truth Social poďakoval tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchle a statočné konanie. Potvrdil, že strelca zadržali. Trump navrhol, aby galavečere pokračovali. Po tom, ako ho bezpečnostné zložky požiadali, aby miesto incidentu v súlade s protokolom opustil, uviedol, že im okamžite vyhovie.

Stanica MS NOW zverejnila video, na ktorom je vidieť, ako sú Vance a o chvíľu neskôr Trump eskortovaní zo sály. Trump, obklopený tajnými agentmi, pri tom upadne na zem. Trump prišiel na tradičnú večeru Združenia spravodajcov Bieleho domu (WHCA) po tom, čo akciu počas svojho predchádzajúceho pôsobenia vo funkcii bojkotoval. WHCA zastupuje novinárov a médiá, ktoré pokrývajú dianie v Bielom dome a činnosť prezidenta.

Galavečer s novinármi sa koná už od roku 1924 a pre Biely dom tradične býva jedným zo spoločenských vrcholov roka. Podľa tradície na nej vystupuje prezident so sebaironickým prejavom. Popri zástupcoch médií sa jej zúčastňujú aj viaceré celebrity. Výťažok zo vstupného putuje na dobročinné účely.

Donald Trump
Prezident USA Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
Posledné predstavenie Ďurovčíkovej manželky Barbory: Veľká rozlúčka s kariérou!
Hokejista Samuel Šramatý po zápase s Fínskom
Tréner Martin Dendis po zápase s Fínskom
Aktualizujeme Ján Ferenčák
Mladý cyklista si po
FOTO SHMÚ upozorňuje na silný
Meteorológovia varujú: Silný vietor a mráz hrozia na horách aj v nížinách stredného a severného Slovenska
FOTO Už sa vie, kto
Už sa vie, kto mal byť TERČOM strelca u Trumpa: Hrôzostrašné priznanie na stanici, odniesol si to ochrankár!
Dráma na letisku: Motor
FOTO BIZÁRY na Trumpovej nebezpečnej
FOTO Svetoví lídri sú v
Ján Ďurovčík s manželkou
Herec zo Sám doma
Osobnosti narodené 26. apríla
Charlotte Gottová a Dua
KLAMSTVO v oblakoch? Letuška
Otvorili 1600 rokov starú
Koniec prekvapeniam v spálni?
Čo sa deje s
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Uvažujete nad zmenou banky
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Tvrdá facka pre Slovensko: Svetová agentúra nám pre rastúce dlhy práve zhoršila vysvedčenie!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenskú reprezentáciu! Na MS nepríde očakávaná posila z NHL
VIDEO Česi zažívajú obrovskú blamáž: Prekvapilo padli s outsiderom po napínavej bitke
VIDEO Carolina s prehľadom postúpila, Minnesota zdramatizovala sériu, Crosbyho Pittsburgh žije
VIDEO Hokejová dráma so smutným koncom! Slováci siahali na ďalší skalp favorita
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Odchádzate z práce? Rozlúčte sa ako profesionál a nespáľte si mosty
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Emoji nie sú také nevinné, ako vyzerajú. Vedci sa pozreli na to, ako na ne reaguje ľudský mozog
Krstný otec AI, ktorý stál pri jej zrode, teraz varuje: Nevie, či ľudstvo po boku superinteligencie vôbec prežije
USA nasadzujú ukrajinský systém Sky Map: reagujú na miliardové straty po dronových útokoch
Nové experimentálne látky dokázali zlikvidovať „zombie bunky“ v nádoroch. Vedci im vypli ochranný štít, ktorý ich držal pri živote
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Tento
Ján Ferenčák
Už sa vie, kto
Už sa vie, kto mal byť TERČOM strelca u Trumpa: Hrôzostrašné priznanie na stanici, odniesol si to ochrankár!
BIZÁRY na Trumpovej nebezpečnej
Mrazivé čakanie na predpoveď
