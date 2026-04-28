Krvavý útok v Aténach: 89-ročný strelec zranil viacerých ľudí v poisťovni aj priamo na súde

ATÉNY - Ozbrojený muž spustil v utorok streľbu v pobočke sociálnej poisťovne a neskôr aj v budove súdu v centre gréckej metropoly Atény. Niekoľko ľudí pri tom utrpelo zranenia, oznámili grécke úrady. Informuje o tom agentúra AP.
Strelcom je podľa gréckych médií 89-ročný muž, polícia po ňom pátra. Útočník s brokovnicou najskôr strieľal v sociálnej poisťovni v centre mesta, pričom zranil jedného zamestnanca. Polícia po príchode na miesto činu poskytla zranenej osobe prvú pomoc, strelec medzitým ušiel.
Podľa všetkého ten istý muž neskôr spustil paľbu na prízemí v budove súdu a zranil viacero ľudí. Polícia uviedla, že už našla brokovnicu, motív streľby však doposiaľ nie je jasný.
Na záberoch štátnej televízie ERT News bolo vidno záchranárov, ako z budovy súdu niesli najmenej troch ľudí do sanitiek. ERT tiež informovala, že strelec po streľbe na súde hodil na zem obálky s dokumentami a povedal, že práve tie sú dôvodom jeho konania. Streľby v Grécku sú pomerne zriedkavým javom, keďže vlastníctvo strelných zbraní je prísne regulované, pripomína AP.