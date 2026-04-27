DESIVÉ ODHALENIE o streľbe na prezidenta Trumpa: Útočník vysmial ochranku, rodine poslal list!

WASHINGTON - Galavečer v hoteli vo Washingtone D.C., ktorý sa konal počas uplynulého víkendu, poznačila streľba. Útočník sa po zadržaní sám priznal, že jeho cieľom boli prezident Trump a členovia jeho administratívy. V ten večer plánoval zabiť každého, kto mu bude stáť v ceste. Okrem toho sa objavili ďalšie desivé skutočnosti onoho večera.
Po zadržaní strelca sa stanica CBS News dostala k úplnému manifestu. Podľa vyjadrení prezidenta Donalda Trumpa a ministra spravodlivosti USA Todda Blancha ide o protikresťanský motivovaný manifest. Útočník Cole Allen (31) mal o 03:52 miestneho času uviesť, že na galavečeri v loby hotela Washinghton Hilton "očakával väčšie bezpečnostné opatrenia".
"Čo dopekla robila Tajná služba?...Hotel, doprava v jeho okolí a aj samotné podujatie bolo veľmi slabo zabezpečené. Žiadna prekliata ochranka…..Keby som bol iránsky agent, bez problémov by som si mohol priniesť 'Ma Deuce' (guľomet M2 Browning) a nikto by si to ani nevšimol.“
Podľa oficiálnych správ zabezpečila ochranka a polícia v ten večer iba konkrétne priestory, kde sa konal galavečer, aby ostatné verejné priestory mohli využívať ubytovaní hostia.
Išiel po konkrétnych ľuďoch
Jeho hlavným a jediným cieľom boli predstavitelia administratívy amerického prezidenta s tým, že prvou obeťou mal byť samotný Donald Trump. Útočník chcel v zabíjaní pokračovať až po najnižšieho člena kabinetu.
Policajti, hostia, ani zamestnanci neboli podľa Allenových slov jeho cieľmi. Dokonca spomenul meno šéfa FBI Kasha Patela, ktorý tiež nebol na jeho zozname. V manifeste ale uviedol, že zaútočí na každého, len aby sa dostal bližšie k administratíve: "Dúfam ale, že k tomu nedôjde."
V ten večer bol útočník vyzbrojený brokovnicou, pištoľou aj ostrými bodnými zbraňami. Mal oblečenú nepriestrelnú vestu a zaútočil na stanovište bezpečnostnej kontroly. "Aby som minimalizoval straty, použijem hrubé broky namiesto nábojov (menší prienik cez steny)."
Allen dúfal, že jednotky Tajnej služby, Národná garda aj polícia Kapitolu boli tiež vybavené nepriestrelnými vestami. Nikoho z nich nechcel zabiť. "Zastavila ho prezidentova ochranka, ktorá hlavu USA z miesta evakuovala. Celý program bol zrušený," uviedol generálny prokurátor Todd Blanche. Jeden postrelený policajt skončil v nemocnici. Na druhý deň ho už prepustili. Nikto z kabinetu vrátane prezidenta Trumpa ani prvej dámy Melanie nebol počas útoku zranený.
Ospravedlnil sa rodičom aj kolegom
Ako sa neskôr zistilo, útočník bol jedným z hostí hotela Washington Hilton. Polícia zistila, že na 10. poschodí si prenajal izbu. Polícia tam našla viacero dôkazových materiálov. Ďalšie objavila v jeho byte v Torrance (Kalifornia). Pár hodín pred streľbou sa mal Allen ozvať bratovi aj ďalším členom rodiny. Dostali znepokojujúci e-mail a jeho brat ihneď zavolal na políciu. Uvádzalo sa tam aj nasledovné:
"Ahojte všetci! Možno som dnes prekvapil mnoho ľudí. Ospravedlňujem sa rodičom, že som povedal o pohovore, ale nič viac nekonkretizoval. Nuž, bol to pohovor pre „Most Wanted“ (najhľadanejší). Ospravedlňujem sa aj kolegom a študentom, že som im klamal o núdzovej situácii z osobných dôvodov. Kým si niekto prečíta tento mail, zrejme už budem potrebovať zdravotnú pomoc," povedal s tým, že zranenia ktoré utrpí si privodí sám.
Allen v manifeste napísal, že nevedel o nikom inom, kto by zobral na seba zodpovednosť a odhodlal sa k útoku. Ďalej písal o niekoľkých obetiach (bez uvedenia pravého mena), ako ťažko sa im žije pre súčasné kroky vlády USA.
"Neočakávam odpustenie, ale keby som videl iný spôsob, využil by som ho."
Rodina Allenová sa neskôr vyjadrila, že Cole chcel spraviť "niečo", čo by vyriešilo všetky problémy. Jeho nemenovaná sestra sa na polícii vyjadrila, že "brat používal častokrát veľmi radikálnu rétoriku a chcel vyriešiť zreteľné problémy širokej verejnosti".