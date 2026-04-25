ONLINE Irán chystá ponuku pre USA! Zatiaľ zadržiava lode a stupňuje tlak

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že Irán plánuje predložiť ponuku, ktorá by mohla uspokojiť požiadavky USA. Oznámil to v čase, keď sa očakáva obnovenie rokovaní v Pakistane, informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
Irán pripravuje ponuku, ktorá by mohla uspokojiť USA
„Pripravujú ponuku, takže uvidíme,“ povedal Trump agentúre Reuters v telefonickom rozhovore, pričom dodal, že zatiaľ nevie, čo by konkrétne mohla obsahovať. Nechcel však uviesť, s kým USA v súčasnosti vyjednávajú, no naznačil, že rokujú „s ľuďmi, ktorí sú momentálne pri moci“.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v piatok novinárom oznámila, že Trump plánuje na rokovania s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím vyslať do Pakistanu vyjednávačov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, pričom obaja by mali odletieť z USA v sobotu ráno amerického času. Americký prezident trvá na tom, že armáda USA bude pokračovať v blokáde iránskych prístavov až do dosiahnutia dohody, pripomína agentúra Reuters.
Iránske revolučné gardy tvrdia, že zabavili loď podozrivú zo spolupráce s USA
Iránske revolučné gardy (IRGC) dnes oznámili, že zabavili loď podozrivú zo spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo sa dopustilo početných porušení námorných predpisov a ignorovalo varovanie, tvrdí gardy podľa agentúry Reuters.
IRGC zabavili loď Epaminondas, plaviacu sa pod libérijskou vlajkou, ktorá v posledných šiestich mesiacoch opakovane vplávala do amerických prístavov, uviedla agentúra TASS s odvolaním sa na iránske médiá.
IRGC v stredu zadržali v Hormuzskom prielive dve nákladné lode a dopravili ich k pobrežiu Iránu. IRGC vtedy začali paľbu na loď, ktorú nazvali Epaminodes, po tom, ako ignorovala ich varovanie, uviedla vtedy britská stanica BBC na svojom webe a spresnila, že správny názov lode znie Epaminondas a patrí gréckemu rejdarstvu.
Teherán v reakcii na americko-izraelské vzdušné údery, začaté 28. februára, fakticky zablokoval strategický Hormuzský prieliv. Spojené štáty naopak začali námornú blokádu, ktorej cieľom je obmedziť príjmy iránskeho režimu z predaja ropy. Hoci Pakistanom sprostredkované prímerie bolo tento týždeň predĺžené, Irán aj USA v posledných dňoch pristúpili k zásahom proti obchodným plavidlám, ktoré podľa nich porušili ich blokády.