Netanjahu na korupčnom procese nevypovedal: Údajne išlo o bezpečnostné obavy

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na súde v pondelok opäť nevypovedal vo svojom korupčnom procese. Izraelské médiá informujú, že približne hodinu a pol pred plánovaným začiatkom jeho výpoveď zrušili pre údajné bezpečnostné obavy, ktoré predložil Netanjahuov advokát. Píše spravodajský portál The Times of Israel (TOI) a Jerusalem Post.
Bezprostredne neboli zverejnené ďalšie podrobnosti ani nový termín pokračovania súdneho procesu, ktorý bol prerušený vojnou v Iráne. Netanjahu je obžalovaný z úplatkárstva, podvodu a zneužitia dôvery na základe vyšetrovania z roku 2019 a pôvodne mal vypovedať pred súdom už približne pred šiestimi týždňami. Spolu s manželkou Sarou sú v jednom prípade obvinení z prijatia luxusného tovaru (cigár, šperkov a šampanského) v hodnote vyše 260.000 dolárov výmenou za politické protislužby.
Netanjahu opakovane popiera akéhokoľvek svoje nezákonné konanie a súdne procesy voči sebe považuje za politicky motivované. Právny tím premiéra tento mesiac požiadal o dvojtýždňové odloženie jeho výpovede a odvolal sa na pretrvávajúcu bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe, informuje portál i24News. Minulý týždeň súd vyhovel jeho žiadosti o odloženie vypovedania, taktiež z bezpečnostných dôvodov.