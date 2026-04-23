Hrozivé varovanie expertov: Odhadli scenár vojny s Iránom! A nemajú dobré správy

TEHERÁN - Prímerie síce drží, no podľa analytikov ide len o dočasné upokojenie situácie. Vývoj vojny s Iránom naznačuje oveľa dlhší a nebezpečnejší scenár.
Aj keď sa zdá, že zbrane medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom na čas utíchli, odborníci upozorňujú, že skutočný koniec konfliktu je v nedohľadne. Podľa analýz ide skôr o prestávku než o riešenie, pričom najpravdepodobnejší vývoj smeruje k dlhodobému „zamrznutému“ konfliktu.
Konflikt bez konca, len s prestávkami
Austrálski analytici Jessica Genauerová a Benedict Moleta upozorňujú v komentári pre The Conversation, že situácia sa pravdepodobne stabilizuje bez skutočného vyriešenia.
Pod pojmom „zamrznutý konflikt“ sa rozumie stav, keď intenzívne boje ustúpia, no jadro sporu zostáva nedotknuté. Napätie pretrváva, občas prepukne násilie a región sa nedokáže posunúť k trvalému mieru.
Podobný vývoj už svet zažil napríklad po roku 2014 na východe Ukrajiny, kde sa konflikt síce neodohrával v plnej sile, no napriek tomu si vyžiadal tisíce obetí a dlhodobo destabilizoval región.
Trumpov prístup môže situáciu zafixovať
Analytici zároveň upozorňujú na postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa nich vníma prímerie skôr ako úspešné ukončenie operácie než ako príležitosť na riešenie hlbších príčin konfliktu.
Ako uvádzajú, americká administratíva nepristupuje k prímeriu ako k priestoru na rokovania, ale skôr ako k bodu, po ktorom sa pozornosť presúva inde.
Asymetrická vojna bez rýchleho víťaza
Kľúčovým faktorom je aj samotná povaha konfliktu. Ide o typickú asymetrickú vojnu, kde jedna strana disponuje výraznou vojenskou prevahou a druhá sa snaží tento rozdiel vyrovnať inými nástrojmi.
Odborníci upozorňujú, že takéto konflikty bývajú zdĺhavé a ťažko riešiteľné. Irán sa podľa nich snaží kompenzovať svoju slabšiu vojenskú pozíciu napríklad ekonomickým tlakom či narúšaním strategických obchodných trás, vrátane oblasti Hormuzského prielivu.
Jadro sporu zostáva nevyriešené
Ako pripomína denník The Guardian, zásadným problémom ostáva iránsky jadrový program. Práve ten je hlavným bodom sporov medzi Teheránom a Washingtonom.
Irán trvá na práve obohacovať urán, zatiaľ čo Spojené štáty to odmietajú. Podľa iránskeho diplomata, ktorého cituje denník, sú americké požiadavky neprijateľné a momentálne neexistuje priestor na priame rokovania.
Minulosť varuje: dohody sa rozpadajú
Historická skúsenosť navyše ukazuje, že aj keď sa dohody dosiahnu, nemusia byť trvalé. Rokovania o jadrovej dohode z roku 2015 trvali takmer dva roky, no situácia sa po odstúpení USA opäť vyostrila, pripomína The New York Times.
Región zostane pod tlakom
Ak sa konflikt skutočne „zakonzervuje“, následky budú dlhodobé. Odborníci varujú pred pokračujúcou nestabilitou, novým zbrojením aj opakovanými eskaláciami.
Blízky východ by tak zostal ohniskom napätia, ktoré bude mať dosah nielen na bezpečnosť, ale aj na globálnu ekonomiku.