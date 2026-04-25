Hrozivý slová Putinovho priateľa: Bez Ruska nebude žiadny svet! Vyzýva k totálnej likvidácii nepriateľa

Vladimir Solovjov sa opäť vyhrážal.
Vladimir Solovjov sa opäť vyhrážal.
MOSKVA - Ruská štátna televízia opäť pritvrdila rétoriku. Moderátor Vladimir Solovjov vykreslil vojnu na Ukrajine ako večný boj dobra a zla, zatiaľ čo hostia hovorili o likvidácii nepriateľa.

Propaganda naberá na sile

V ruskom štátnom vysielaní zaznievajú čoraz tvrdšie vyjadrenia o vojne na Ukrajine. Moderátor Vladimir Solovjov vo svojej relácii prezentoval konflikt ako zásadný historický zápas, ktorý presahuje bežnú politiku.

„Musíme zvíťaziť, pretože tento konflikt sa nezačal 24. februára 2022,“ vyhlásil. Podľa neho nejde ani o udalosti z roku 2014, ale o „večný boj medzi dobrom a zlom“.

„Bez Ruska nebude svet“

Solovjov vo svojich vystúpeniach vykresľuje extrémne čiernobiely obraz sveta. Západ označil za „absolútne zlo“, ktoré má podľa neho jediný cieľ – zničiť Rusko.

„Je to temnota, ktorá sa snaží pohltiť svetlo,“ povedal. Naopak, Rusko a Kremeľ predstavil ako nositeľa dobra. Kremeľ podľa neho symbolizuje „nesmrteľnosť ruskej duše“ a dôkaz, že ruský národ nemožno poraziť.

Výzvy na likvidáciu nepriateľa

Ešte ostrejšie slová zazneli od hosťa v štúdiu, meteorológa Jevgenija Tiškovca. Ten prirovnal vojenské operácie k „očisťovaniu ruskej pôdy“.

„Naši chlapci tam zbavujú územie rôzneho fašistického hmyzu,“ povedal. Zároveň použil aj tvrdšie označenia a vyhlásil, že protivníci musia byť „vyhubení až do koreňa“.

Ukrajina podľa propagandy nemá existovať

Tiškovec v relácii zároveň spochybnil samotnú existenciu Ukrajiny v jej súčasnej podobe. Podľa jeho slov by takýto štát nemal existovať na hraniciach Ruska.

Dlhodobá rétorika

Ruské štátne médiá používajú podobnú argumentáciu dlhodobo, pričom konflikt opisujú ako existenčný boj. Takéto vyjadrenia posilňujú obraz vojny ako nevyhnutného stretu, ktorý nemožno ukončiť kompromisom.

