Hlas z Moskvy sa opäť ozval: VIDEO Brutálne slová o Európe a Orbánovi! Kritizoval aj Rusko

MOSKVA - Ruská štátna televízia opäť pritvrdila. Vladimir Solovjov v ostrej relácii zaútočil na Európu aj Viktora Orbána a nečakane kritizoval aj situáciu v Rusku.
V ruskej štátnej televízii zazneli výroky, ktoré opäť vyvolali rozruch. Moderátor Vladimir Solovjov, považovaný za výrazný hlas Kremľa, vo svojej relácii rozpútal ostrý slovný útok na Európu aj Maďarsko – a nešetril ani vlastnú krajinu.
Na obsah vysielania upozornil ukrajinský komentátor Anton Geraščenko, podľa ktorého Solovjov v relácii prezentoval sériu tvrdých a miestami aj protirečivých výrokov.
V relácii pritom zazneli viaceré tvrdé vyhlásenia, ktoré na seba miestami ani nenadväzovali. Vladimir Solovjov napríklad tvrdil, že „Maďarsko nás nikdy naozaj nezaujímalo“, zároveň vyzýval, že „mali by sme zabudnúť na Európu“ a dodal, že „Európa pre nás neexistuje“. V ešte ostrejšom tóne hovoril o Maďarsku ako o krajine, s ktorou Rusko „vždy viedlo vojnu“, pričom zašiel ešte ďalej, keď vyhlásil, že „Maďari sú Ukrajinci“.
Geraščenko tieto vyjadrenia zosumarizoval ironicky s tým, že ide o ďalší výstup ruskej propagandy.
Obrat voči Orbánovi
Výrazná časť relácie sa venovala aj maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Solovjov tentoraz tvrdil, že v Maďarsku podľa neho zvíťazil vplyv Georgea Sorosa, ktorý mal mať pod kontrolou miestne médiá.
Orbánovi vyčítal, že nedokázal vytvoriť suverénny mediálny priestor a podľa jeho slov prehral boj o myslenie mladej generácie. Tento tón predstavuje výrazný obrat – ešte pred niekoľkými týždňami totiž Orbána označoval za „posledného rozumného človeka v Európe“.
Kritika vlastnej ekonomiky
Okrem zahraničnej politiky sa Solovjov venoval aj situácii v Rusku. Terčom jeho kritiky sa stala centrálna banka, ktorej vyčítal, že nerozumie reálnemu vývoju v krajine.
Podľa jeho slov jej predstavitelia „nemajú žiadne pochopenie pre to, čo sa v krajine skutočne deje a aké dôsledky majú ich rozhodnutia“.
Solovjov patrí medzi najvýraznejšie mediálne postavy napojené na Kremeľ a jeho vystúpenia často kopírujú aktuálnu líniu ruskej politiky. Jeho výroky preto pravidelne vyvolávajú reakcie doma aj v zahraničí.