Obrovská rana pre Rusko: Ukrajinci zasiahli veľmi drahý radar! Stojí sto miliónov dolárov

KYJEV - Ukrajinské sily oznámili ďalší útok na drahú techniku ruskej armády. Terčom sa tentoraz stal moderný radarový komplex Nebo-M, ktorý mal byť ukrytý v zalesnenej oblasti neďaleko rusko-ukrajinskej hranice. Podľa Kyjeva išlo o mimoriadne cenný systém schopný sledovať lietadlá aj balistické rakety na obrovské vzdialenosti.
Za operáciou mala stáť 429. samostatná brigáda Achilles, ktorá tvrdí, že radar zasiahla pomocou dronov v Belgorodskej oblasti.
Radar ukrývali pri lese
Ukrajinská jednotka uviedla, že systém Nebo-M objavila pri osade Ukolovo, približne 100 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Ruská armáda ho podľa nej ukrývala v lesnom poraste, aby ho ochránila pred útokmi.
Brigáda Achilles následne na sociálnej sieti X oznámila úspešný zásah. Podľa vojakov drony trafili najslabšie miesto radarového komplexu, čo malo vyradiť celý systém z prevádzky.
„Úder bol vykonaný do najslabšej časti komplexu, čo znemožňuje ďalšie používanie tohto radaru,“ uviedla jednotka.
Systém dokáže sledovať lietadlá aj rakety
Nebo-M patrí medzi najpokročilejšie radarové systémy, ktoré Rusko využíva v protivzdušnej obrane. Ide o mobilný komplex pozostávajúci z viacerých radarov umiestnených na špeciálnych vozidlách.
Podľa brigády Achilles je systém určený na odhaľovanie aerodynamických aj balistických cieľov vo veľkých výškach.
„Radarová stanica Nebo-M je multifunkčný mobilný radarový komplex na detekciu aerodynamických a balistických objektov v stredných a veľkých výškach,“ uviedli ukrajinskí vojaci.
Ukrajinci tvrdia, že radar dokáže zachytiť lietadlá vo vzdialenosti približne 500 až 600 kilometrov. Balistické ciele má podľa nich odhaliť až na vzdialenosť okolo 1 500 kilometrov.
Rusko tvrdilo, že vidí aj stíhačky F-35
Ruské médiá v minulosti prezentovali Nebo-M ako jeden z najmodernejších systémov svojho druhu. Podľa ruskej tlačovej agentúry má byť schopný zachytiť aj lietadlá piatej generácie vrátane amerických stíhačiek F-35.
Komplex má zároveň sledovať aj menej nápadné vzdušné ciele. Menšie objekty, ako sú drony alebo riadené strely, vraj dokáže odhaliť na desiatky kilometrov, zatiaľ čo menej viditeľné lietadlá zachytí vo vzdialenosti niekoľkých stoviek kilometrov.
Strata za 100 miliónov dolárov
Zásah takéhoto systému by znamenal pre ruskú armádu nielen vojenský, ale aj finančný problém. Web Ukrajinská pravda uvádza, že cena jedného radarového komplexu Nebo-M sa pohybuje okolo 100 miliónov dolárov.
Nie je pritom jasné, koľko takýchto systémov Rusko vlastní. Ukrajina však podobné úspechy nehlási prvýkrát.
Ukrajinské médiá informovali o zničení radarov Nebo-M už v septembri 2023 aj v októbri 2024. Na jeseň 2025 zase ukrajinská Národná garda tvrdila, že sa jej podarilo vyradiť tri tieto systémy rozmiestnené na okupovanom Kryme.