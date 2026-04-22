Otrasný útok Putinovho priateľa: Meloniovú dourážal, ako sa dalo! Prišla rázna reakcia

MOSKVA/RÍM - Talianska vláda reagovala na vulgárne výroky z ruskej televízie. Slová známeho propagandistu spustili ostrú politickú odozvu naprieč celým politickým spektrom.
Napätie medzi Rímom a Moskvou opäť vzrástlo. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani dal jasne najavo, že urážky na adresu premiérky už prekročili únosnú hranicu. Po výpadoch z ruskej televízie si predvolal ruského veľvyslanca, aby vysvetlil mimoriadne ostré a podľa Talianov neprijateľné vyjadrenia.
Urážky, ktoré pobúrili Taliansko
Rozruch vyvolali slová moderátora Vladimira Solovjova, ktorý v televíznom vysielaní bez zábran útočil na premiérku Giorgiu Meloniovú. Podľa talianskych médií ju označil za „hanbu ľudstva“, „certifikovanú idiotku“ a „zlú ženu“.
Tým sa však jeho tiráda neskončila. „Je to fašistická kreatúra, ktorá zradila vlastných voličov,“ vyhlásil. Následne dodal, že „zrada je jej druhé meno“ a zašiel ešte ďalej – obvinil ju aj zo zrady amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorému podľa neho kedysi vyjadrovala lojalitu.
Tieto výroky okamžite odsúdili nielen strany vládnej koalície, ale aj opozícia. Podľa agentúry AFP išlo o zriedkavý moment jednoty naprieč politickou scénou.
Napäté vzťahy aj v rámci spojencov
Meloniová patrí dlhodobo medzi najbližších európskych partnerov Donalda Trumpa. V poslednom období sa však medzi nimi objavili rozpory. Americký prezident kritizoval viacerých európskych lídrov vrátane Talianska za ich postoj k vojenskému konfliktu vedenému spolu s Izraelom proti Iránu.
Rozdielne postoje sa ukázali aj minulý týždeň, keď sa talianska premiérka postavila na stranu pápeža Leva XIV. počas jeho slovnej výmeny s Trumpom.
Dlhodobé napätie s Moskvou
Vzťahy medzi Talianskom a Ruskom sú pod tlakom už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Aktuálny incident ich len ďalej vyhrotil.
Tvrdá odpoveď Meloniovej
Premiérka nenechala útoky bez reakcie. Na sociálnej sieti X odkázala, že propagandisti nemajú právo poučovať o slobode ani súdržnosti.
„Horlivý služobník režimu nemá čo rozdávať lekcie o slobode či jednote. My nemáme žiadnych pánov a neprijímame príkazy,“ odkázala ostro.
Reakcia ruského veľvyslanca
Ruský veľvyslanec v Taliansku Alexej Paramonov v stredu ostro kritizoval taliansku vládu, ktorá si ho predvolala v súvislosti s urážlivými výrokmi ruského televízneho moderátora Vladimira Soloviova na adresu talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.
Ako informovala agentúra DPA, šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani počas stretnutia s Paramonovom zdôraznil, že je „neprijateľné, aby komentátor pracujúci pre štátnu televíziu Rossija 1 používal vulgárny a neprípustný jazyk voči premiérke slobodného a demokratického štátu, akým je Taliansko“. Tajani zároveň dodal, že Rím nenamieta voči politickej kritike Meloniovej, ale proti „vulgárnym a sexistickým urážkam“.
Paramonov označil svoje predvolanie za „chybu“ a obvinil taliansku vládu z toho, že výroky moderátora využíva ako zámienku, keďže „žiadny rozumný človek by nepovažoval osobné, emotívne a súkromné hodnotenia za oficiálne stanovisko štátu“.
Naznačil tiež, že za „snahou nafúknuť tento incident do medzinárodného a politického škandálu“ stoja „protiruské sily napojené na Ukrajinu“ pôsobiace v rámci talianskej vlády.