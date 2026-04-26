Vedci slávia obrovský úspech: Nová vakcína zaberá na najsmrteľnejšiu rakovinu! Robí sa na mieru

WASHINGTON - Nová personalizovaná mRNA vakcína proti rakovine pankreasu priniesla v prvých testoch nečakané výsledky. U časti pacientov spustila silnú imunitnú reakciu a výrazne predĺžila prežívanie pri jednej z najagresívnejších diagnóz.
Jedna z najtvrdších diagnóz dostáva šancu
Rakovina pankreasu patrí dlhodobo medzi najzávažnejšie onkologické ochorenia. Napriek desaťročiam výskumu zostáva prognóza veľmi nepriaznivá – približne 87 percent pacientov neprežije ani päť rokov od stanovenia diagnózy.
Práve preto vzbudili mimoriadnu pozornosť nové výsledky predstavené na konferencii American Association for Cancer Research v USA. Do popredia sa dostala experimentálna mRNA vakcína, ktorá by mohla zásadne zmeniť pohľad na liečbu tohto ochorenia.
Vakcína „šitá na mieru“
Ide o personalizovanú terapiu, ktorá sa pripravuje individuálne pre každého pacienta. Vychádza z genetického materiálu jeho nádoru, ktorý sa analyzuje po chirurgickom zákroku.
V prvej fáze klinického skúšania bola testovaná na 16 pacientoch, u ktorých sa rakovina ešte nerozšírila mimo pankreasu. Liečba prebiehala v kombinácii s imunoterapiou a chemoterapiou.
Onkológ Vinod Balachandran z Memorial Sloan Kettering Cancer Center uviedol, že u polovice pacientov sa podarilo aktivovať imunitný systém tak, aby rozpoznával a napádal nádorové bunky.
Výsledky, ktoré prekvapili odborníkov
Najvýraznejšie zistenia prinieslo dlhodobé sledovanie. Zo skupiny pacientov, u ktorých sa vytvorila imunitná odpoveď, zostáva po rokoch väčšina nažive.
„Po šiestich rokoch sledovania žije približne 90 percent pacientov, ktorí na liečbu zareagovali. Preto to považujeme za veľmi významný posun,“ uviedol Balachandran, informuje Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
„Je to pre mňa zázrak“
Silný príbeh priniesol aj jeden z pacientov. Diagnózu dostal ako 66-ročný, absolvoval deväť dávok vakcíny a dnes, vo veku 72 rokov, žije plnohodnotný život.
„Nemám žiadne obmedzenia v tom, čo môžem robiť. Pre mňa je to doslova zázrak. Nič zásadné som nezmenil, len si každý deň uvedomujem, aké mám šťastie,“ povedal.
Rozdiel medzi pacientmi je dramatický
Výsledky zároveň ukázali výrazný kontrast. Kým medzi pacientmi s aktivovanou imunitnou odpoveďou prevažovali prežívajúci, v druhej skupine bez reakcie prežili len dvaja z ôsmich.
Odborníci upozorňujú, že rakovina pankreasu sa často odhalí neskoro – až v štádiu, keď už nie je operovateľná. V takých prípadoch klesá päťročné prežívanie na približne 3,2 percenta.
Opatrný optimizmus vedcov
Výsledky sú síce sľubné, no odborníci zatiaľ zachovávajú opatrnosť. Brian Wolpin z Dana-Farber Cancer Institute upozorňuje, že ide zatiaľ o malú skupinu pacientov.
„Treba to vnímať v kontexte. Nejde o liečbu státisícov ľudí. To, že sa podarilo vakcínou vyvolať reakciu na nové mutácie a udržať ju, je však veľmi povzbudivé,“ povedal pre NBC.
Budúcnosť liečby: imunitný systém ako zbraň
mRNA technológia už naznačila svoj potenciál aj pri iných typoch rakoviny, no pankreas zostáva mimoriadne náročný cieľ. Dôvodom je najmä malý počet „rozpoznateľných“ znakov pre imunitný systém.
Napriek tomu vedci pokračujú v ďalšom výskume. Druhá fáza klinického testovania už prebieha.
„Ako sa postupne učíme, ako tieto vakcíny fungujú, rastie presvedčenie, že dokážeme túto chorobu účinne liečiť tým, že naučíme imunitný systém pacienta bojovať. Na to však potrebujeme ďalší výskum,“ zdôraznil Balachandran.