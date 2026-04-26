Nedeľa26. apríl 2026, meniny má Jaroslava, zajtra Jaroslav

Vedci slávia obrovský úspech: Nová vakcína zaberá na najsmrteľnejšiu rakovinu! Robí sa na mieru

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Nová personalizovaná mRNA vakcína proti rakovine pankreasu priniesla v prvých testoch nečakané výsledky. U časti pacientov spustila silnú imunitnú reakciu a výrazne predĺžila prežívanie pri jednej z najagresívnejších diagnóz.

Jedna z najtvrdších diagnóz dostáva šancu

Rakovina pankreasu patrí dlhodobo medzi najzávažnejšie onkologické ochorenia. Napriek desaťročiam výskumu zostáva prognóza veľmi nepriaznivá – približne 87 percent pacientov neprežije ani päť rokov od stanovenia diagnózy.

Práve preto vzbudili mimoriadnu pozornosť nové výsledky predstavené na konferencii American Association for Cancer Research v USA. Do popredia sa dostala experimentálna mRNA vakcína, ktorá by mohla zásadne zmeniť pohľad na liečbu tohto ochorenia.

Vakcína „šitá na mieru“

Ide o personalizovanú terapiu, ktorá sa pripravuje individuálne pre každého pacienta. Vychádza z genetického materiálu jeho nádoru, ktorý sa analyzuje po chirurgickom zákroku.

V prvej fáze klinického skúšania bola testovaná na 16 pacientoch, u ktorých sa rakovina ešte nerozšírila mimo pankreasu. Liečba prebiehala v kombinácii s imunoterapiou a chemoterapiou.

Onkológ Vinod Balachandran z Memorial Sloan Kettering Cancer Center uviedol, že u polovice pacientov sa podarilo aktivovať imunitný systém tak, aby rozpoznával a napádal nádorové bunky.

Výsledky, ktoré prekvapili odborníkov

Najvýraznejšie zistenia prinieslo dlhodobé sledovanie. Zo skupiny pacientov, u ktorých sa vytvorila imunitná odpoveď, zostáva po rokoch väčšina nažive.

„Po šiestich rokoch sledovania žije približne 90 percent pacientov, ktorí na liečbu zareagovali. Preto to považujeme za veľmi významný posun,“ uviedol Balachandran, informuje Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

„Je to pre mňa zázrak“

Silný príbeh priniesol aj jeden z pacientov. Diagnózu dostal ako 66-ročný, absolvoval deväť dávok vakcíny a dnes, vo veku 72 rokov, žije plnohodnotný život.

„Nemám žiadne obmedzenia v tom, čo môžem robiť. Pre mňa je to doslova zázrak. Nič zásadné som nezmenil, len si každý deň uvedomujem, aké mám šťastie,“ povedal.

Rozdiel medzi pacientmi je dramatický

Výsledky zároveň ukázali výrazný kontrast. Kým medzi pacientmi s aktivovanou imunitnou odpoveďou prevažovali prežívajúci, v druhej skupine bez reakcie prežili len dvaja z ôsmich.

Odborníci upozorňujú, že rakovina pankreasu sa často odhalí neskoro – až v štádiu, keď už nie je operovateľná. V takých prípadoch klesá päťročné prežívanie na približne 3,2 percenta.

Opatrný optimizmus vedcov

Výsledky sú síce sľubné, no odborníci zatiaľ zachovávajú opatrnosť. Brian Wolpin z Dana-Farber Cancer Institute upozorňuje, že ide zatiaľ o malú skupinu pacientov.

„Treba to vnímať v kontexte. Nejde o liečbu státisícov ľudí. To, že sa podarilo vakcínou vyvolať reakciu na nové mutácie a udržať ju, je však veľmi povzbudivé,“ povedal pre NBC.

Budúcnosť liečby: imunitný systém ako zbraň

mRNA technológia už naznačila svoj potenciál aj pri iných typoch rakoviny, no pankreas zostáva mimoriadne náročný cieľ. Dôvodom je najmä malý počet „rozpoznateľných“ znakov pre imunitný systém.

Napriek tomu vedci pokračujú v ďalšom výskume. Druhá fáza klinického testovania už prebieha.

„Ako sa postupne učíme, ako tieto vakcíny fungujú, rastie presvedčenie, že dokážeme túto chorobu účinne liečiť tým, že naučíme imunitný systém pacienta bojovať. Na to však potrebujeme ďalší výskum,“ zdôraznil Balachandran.

Viac o téme: VakcínaRakovina pankreasuMRNA vakcína
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

MS v hokeji
MS v hokeji
Správy

Domáce správy

Fico reaguje na znížený rating: Opozícia sa teší z nepodstatných správ, financie štátu sú v poriadku
Domáce
Desivá nehoda tesne za hranicami: O život prišiel len 26-ročný SLOVÁK, polícia objavila aj ďalšie slovenské auto!
Domáce
Slovensko čaká veterná nedeľa: Na hrebeňoch hôr hrozí nebezpečenstvo! Meteorológovia varujú pred silným nárazmi
Domáce
Novým predsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bude Jaroslav Demian
Banská Bystrica

Zahraničné

Streľba v nemocnici v Chicagu: Policajt zomrel, ďalší bojuje o život
Zahraničné
MIMORIADNE V blízkosti Trumpa sa opäť STRIEĽALO: DRAMATICKÉ sekundy na večeri s novinármi!
Zahraničné
Záhadná smrť Američanov v Mexiku: Boli pri protidrogovej razii bez povolenia?
Zahraničné

Prominenti

Dcéra Karla Gotta a Dua Lipa majú toho spoločného viac, ako by ste čakali: Neuveríte, čo to je!
Domáci prominenti
Slávny český režisér Jiří Adamec žije v sanatóriu: Navštíviť ho prišla TÁTO známa herečka!
Domáci prominenti
Manželka Attilu Végha v Thajsku: Žena s týmto telom že je mamou dvoch detí?
Domáci prominenti
Beyoncé a Jay Z balia kufre: Tajný plán na útek z USA a zámoček za milióny vo Francúzku?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Otvorili 1600 rokov starú múmiu a zostali v nemom úžase: To, čo UKRÝVALA v hrudi, prepisuje dejiny!
Zaujímavosti
Koniec prekvapeniam v spálni? Expert odhalil TRIK, ako odhadnúť VEĽKOSŤ MUŽSKEJ PÝCHY len pohľadom na nohavice!
Zaujímavosti
Čo sa deje s telom, keď nemáte sex? Odborníci prekvapili odpoveďou
vysetrenie.sk
Pôsobí empaticky a chápavo? Možno je to len MASKA! Psychológ odhalil TAKTIKU moderných zlatokopov
Zaujímavosti

Dobré správy

Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tento
Chudnutie a diéty
Tento "zdravý" zvyk môže sabotovať vaše chudnutie: Ak sa ho zbavíte, váha pôjde nadol
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
