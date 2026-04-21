Priznanie známej herečky: Čas je luxus... Boj s rakovinou prsníka!

PRAHA - Česká herečka Veronika Freimanová otvorene prehovorila o svojom boji s rakovinou prsníka. Podporuje prevenciu, pomáha pacientkam a zdôrazňuje, že včasná diagnostika môže zachrániť život.
Veronika Freimanová patrí desiatky rokov k najznámejším českým herečkám. Najviac sa preslávila v komediálnych úlohách vo filmoch Sněženky a machři, Snowboarďáci, Rafťáci, Sněženky a machři po 25 letech či seriálu Vyprávěj. V divadle se výrazne presadila v predstaveniach Každý rok ve stejnou dobu a Další roky ve stejnou dobu.
Herečka si prešla náročným obdobím, keď pred dvadsiatimi rokmi bojovala s rakovinou prsníka. Chorobu sa jej podarilo prekonať aj vďaka včasnej diagnostike a starostlivosti odborníkov. Freimanová sa po vlastnej skúsenosti rozhodla aktívne podporovať ženy s rovnakou diagnózou. Spolupracovala so združením Mamma Help, zapájala sa do osvetových kampaní a stala sa tvárou bezplatnej telefonickej linky, kde pomáhala tým, ktorí to potrebovali. „Po takmer dvadsiatich rokoch môžem povedať, že mi Mirka predĺžila život a že prevencia má zmysel,“ uviedla herečka.
Zároveň otvorene vysvetlila, prečo sa rozhodla prehovoriť o svojom príbehu. „Ak niekomu dodám odvahu a nádej, malo zmysel o tom hovoriť,“ povedala. Dlhodobo pritom upozorňuje na to, že pri rakovine zohráva čas zásadnú úlohu. „Čo sa týka rakoviny, čas je luxus. Ak niekomu lekári diagnostikujú rakovinu prsníka, ale aj akýkoľvek iný nádor, je potrebné okamžite konať, pretože niekedy môžu byť dôležité nie týždne, ale aj dni,“ zdôraznila.
Ako dodala, pomoc druhým pre ňu nebola len symbolická. „Som rada, že som svoju tvár prepožičala dnes už neexistujúcej telefonickej linke, na ktorú sa ktokoľvek mohol obrátiť o pomoc v súvislosti s rakovinou. Ako tvár tejto linky som sa zúčastňovala rôznych akcií – dvíhala som telefóny volajúcich či absolvovala pochod proti rakovine prsníka,“ priblížila svoje aktivity.
