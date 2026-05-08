Ďalší obrovský prevrat v liečení rakoviny! AI objaví chorobu roky pred lekárom

Ilustračné foto
WASHINGTON - Americkí vedci tvrdia, že nový systém umelej inteligencie dokáže rozpoznať rakovinu pankreasu výrazne skôr než rádiológovia. Technológia podľa nich odhalila ochorenie stovky dní pred klasickou diagnózou.

AI mala pri odhaľovaní rakoviny lepšie výsledky než rádiológovia

Výskumníci z Mayo Clinic predstavili nový model umelej inteligencie s názvom REDMOD, ktorý má pomáhať pri včasnom zachytávaní rakoviny pankreasu.

Štúdia publikovaná v odbornom časopise Gut patriacom pod British Medical Journal tvrdí, že systém dokáže identifikovať príznaky ochorenia na CT snímkach oveľa skôr, než ich zaznamenajú lekári.

Výsledky výskumu ukázali, že umelá inteligencia odhalila rakovinu s citlivosťou 73 percent približne 475 dní pred klinickou diagnózou. Rádiológovia pri rovnakých snímkach dosiahli úspešnosť 39 percent.

Pri skenoch vytvorených viac než dva roky pred diagnózou bola AI podľa vedcov takmer trikrát presnejšia než odborníci.

Do štúdie zaradili takmer 1 500 CT snímok z viacerých nemocníc.

Rakovina pankreasu patrí medzi najnebezpečnejšie

Rakovina pankreasu patrí medzi najagresívnejšie onkologické ochorenia. V Spojenom kráľovstve zomiera do piatich rokov od diagnózy približne 92 percent pacientov.

Jedným z hlavných problémov je práve neskoré odhalenie choroby. V súčasnosti zároveň neexistuje plošný skríningový program pre bežnú populáciu.

Vedci preto veria, že podobné systémy umelej inteligencie by v budúcnosti mohli výrazne zvýšiť šance pacientov na skoršiu liečbu.

Experti hovoria o správnom využití AI

Colette Masonová zo spoločnosti Clever Clogs AI označila štúdiu za príklad zodpovedného využívania umelej inteligencie v medicíne.

Podľa nej nejde o marketingové sľuby, ale o seriózny vedecký výskum overený vo viacerých nemocniciach a priamo porovnávaný s prácou odborníkov. „Takto vyzerá správne nasadenie umelej inteligencie,“ uviedla.

Zároveň však upozornila, že technológia ešte nie je pripravená na bežné používanie v nemocniciach.

Podľa nej by bolo nebezpečné zavádzať podobný systém do skríningu bez dostatočného overenia len preto, že výsledky znejú sľubne.

Technológia ešte čaká ďalšie testovanie

Autori štúdie sami priznávajú, že REDMOD zatiaľ neprešiel rozsiahlym testovaním na rôznych etnických skupinách ani v reálnom klinickom prostredí.

Ďalší výskum bude potrebný aj pri rizikových pacientoch, napríklad u ľudí s nevysvetliteľným úbytkom hmotnosti alebo novodiagnostikovanou cukrovkou.

Britský regulačný úrad MHRA zároveň stále pripravuje špeciálny rámec pre schvaľovanie zdravotníckych AI technológií. Zverejnený má byť až v roku 2026.

Vedci upozorňujú aj na riziká

Odborníčka na digitálnu transformáciu Katrina Youngová upozornila, že skoršie odhalenie choroby automaticky neznamená skoršiu liečbu.

Podľa nej zatiaľ nie je jasné, či zdravotnícke systémy dokážu zvládnuť dôsledky masového nasadenia podobných technológií. „Prelom je technologický, ale problém zostáva systémový,“ uviedla.

Varovala tiež, že príliš rýchle zavádzanie nedostatočne overených AI nástrojov môže oslabiť dôveru lekárov aj pacientov v podobné systémy.

