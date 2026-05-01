Vedci vyvíjajú zázračný test: Mal by dopredu odhaliť rakovinu, dal by sa kúpiť! Nie všetci sú však nadšení

WASHINGTON - Americkí vedci predstavili technológiu, ktorá by v budúcnosti mohla výrazne zmeniť diagnostiku rakoviny. Nový krvný test má podľa výskumníkov zachytiť nádorové ochorenia už v raných štádiách a pacienti by si ho raz mohli urobiť aj doma bez návštevy lekára. Odborníci však zároveň upozorňujú na možné riziká.
Stačiť by malo niekoľko kvapiek krvi
Výskumníci z Kalifornskej univerzity pracujú na teste, ktorý má z malej vzorky krvi odhaliť prítomnosť rakoviny ešte predtým, než sa objavia prvé príznaky. Práve skoré zachytenie ochorenia výrazne zvyšuje šance pacientov na úspešnú liečbu.
Vedci sa pri vývoji zamerali na fragmenty DNA, ktoré bunky prirodzene uvoľňujú do krvného obehu. Tie podľa nich dokážu prezradiť, či sa v tele nezačína rozvíjať vážny zdravotný problém.
„Bunky neustále vypúšťajú DNA do krvi a tieto fragmenty poskytujú informácie o stave jednotlivých orgánov. Potrebovali sme nájsť spôsob, ako rozpoznať tie poškodené,“ vysvetlila hlavná autorka štúdie a lekárka Jasmine Zhou.
Podľa informácií, ktoré zverejnil portál TN.cz, by sa cena testu v budúcnosti mohla pohybovať približne na úrovni 400 českých korún (približne 16 eur). Ambíciou vedcov je, aby bol voľne dostupný v lekárňach a ľudia si ho mohli vykonať sami doma.
Výsledky vyzerajú sľubne ale nie bez problémov
Prvé testovania priniesli podľa výskumníkov veľmi povzbudivé výsledky. Úspešnosť diagnostiky mala v niektorých prípadoch dosiahnuť až 98 percent.
Nie pri všetkých druhoch nádorov však bola presnosť rovnaká. Pri niektorých typoch rakoviny sa úspešnosť pohybovala len okolo 60 percent, čo podľa odborníkov predstavuje vážny problém.
Psychológ a primár Oddelenia klinickej psychológie Vojenskej nemocnice Jiří Brančík upozornil najmä na riziko takzvaných falošne pozitívnych výsledkov.
„Test môže človeku nesprávne naznačiť vážne ochorenie. Taká situácia potom dokáže vyvolať veľmi silný stres, úzkosť aj psychický tlak,“ varoval odborník.
Pozitívny výsledok ešte nemusí znamenať rakovinu
Lekári zároveň zdôrazňujú, že domáci test by v žiadnom prípade nemohol nahradiť odborné vyšetrenie v nemocnici.
Prednosta Kliniky hepatogastroenterológie IKEM Tomáš Hucl pripomenul, že výsledok samotestu by slúžil iba ako orientačný signál.
„Ak by človeku vyšiel pozitívny alebo negatívny výsledok doma, ešte by to automaticky nepotvrdzovalo diagnózu. Pacient by aj tak musel absolvovať ďalšie vyšetrenia, ktoré by ochorenie definitívne potvrdili alebo vyvrátili,“ vysvetlil Hucl.
Vedci hovoria aj o ďalšom využití
Hoci technológia vzbudzuje veľké očakávania, do lekární sa podľa odborníkov tak skoro nedostane. Vývojári priznávajú, že potrebujú ešte niekoľko rokov na ďalšie testovanie a zlepšovanie presnosti.
Do budúcnosti však vedci veria, že podobné krvné testy by nemuseli slúžiť len na odhaľovanie rakoviny. Pomôcť by mohli aj pri včasnom zachytení zlyhávania orgánov alebo iných vážnych ochorení.