Sobota25. apríl 2026, meniny má Marek, Marko, Markus, zajtra Jaroslava

Internetový TRAPAS Trumpovho hnutia MAGA: SEXI influencerka bola LOŽ, v skutočnosti je to indický študent!

Sexi influencerka MAGA pod menom Emily Hart bola len fikcia. Zobraziť galériu (5)
Sexi influencerka MAGA pod menom Emily Hart bola len fikcia. (Zdroj: Facebook/Emily Hart)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

WASHINGTON - Svet sociálnych sietí zasiahlo odhalenie, ktoré opäť ukazuje, aké nebezpečné môže byť zneužitie umelej inteligencie. Populárna influencerka vystupujúca pod menom Emily Hart, ktorá si získala tisíce až milióny fanúšikov najmä medzi konzervatívnymi Američanmi, v skutočnosti nikdy neexistovala.

Na prípad upozornil denník New York Post, podľa ktorého bola „atraktívna zdravotná sestra“ v skutočnosti kompletne vytvorená pomocou AI nástrojov 22-ročným študentom medicíny z Indie.

Zraky verejnosti si fiktívna žena upútala svojim telom a vizážou

Fiktívna postava Emily Hart publikovala obsah zameraný na podporu hnutia MAGA (Make America Great Again), pričom kombinovala politické názory s provokatívnymi fotografiami. Práve táto kombinácia sa ukázala ako mimoriadne účinná – profil rýchlo naberal sledovateľov a jednotlivé príspevky dosahovali milióny zhliadnutí.

Internetový TRAPAS Trumpovho hnutia
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Emily Hart)

Autor projektu priznal, že sa cielene zameral na konzervatívne publikum, ktoré podľa odporúčaní AI nástrojov patrí medzi lojálnejších a finančne silnejších používateľov internetu. Vďaka tomu dokázal zarábať tisíce dolárov mesačne, a to predajom tematického merchu aj plateného obsahu na platformách podobných OnlyFans.

Stačila len hodina denne, šokuje skutočný autor

Zaujímavosťou je, že správca účtu venoval projektu denne len približne hodinu. Napriek tomu si takto financoval štúdium medicíny a dokonca uvažoval o presťahovaní do USA.

Celý prípad však vyvoláva vážne otázky o dôveryhodnosti influencerov a schopnosti používateľov rozpoznať realitu od umelej inteligencie. Odborníci upozorňujú, že podobné AI profily sú čoraz presvedčivejšie a môžu byť zneužité nielen na zarábanie, ale aj na manipuláciu verejnej mienky.

Internetový TRAPAS Trumpovho hnutia
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Emily Hart)

Instagram napokon profil odstránil pre podozrenie z podvodu. Samotný tvorca však tvrdí, že svoje konanie nepovažuje za podvod a plánuje sa naplno venovať štúdiu.

Internetový TRAPAS Trumpovho hnutia
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Emily Hart)

Prípad fiktívnej Emily Hart tak ukazuje, ako rýchlo sa hranica medzi realitou a digitálnou fikciou stiera – a ako ľahko môže byť internetová popularita postavená na niečom, čo vôbec neexistuje.

Internetový TRAPAS Trumpovho hnutia
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Emily Hart)

Nahlásiť chybu

