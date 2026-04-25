Anthropic v centre miliardového boja: Google a Amazon sa predbiehajú, Pentagon má však obavy

SAN FRANCISCO - Po Amazone upevňuje svoje partnerstvo s Anthropicom veľkou investíciou aj Google. Informuje o tom agentúra DPA.
Internetový gigant v prvom kroku investuje do Anthropicu 10 miliárd USD (8,54 miliardy eur). Ďalších 30 miliárd USD môže nasledovať, ak spoločnosť, ktorá je rivalom OpenAI a stojí za chatbotom Claude, splní dohodnuté ciele. Google patrí medzi investorov Anthropicu už niekoľko rokov a zároveň firme dodáva špecializované čipy pre umelú inteligenciu.
Amazon začiatkom týždňa ohlásil, že do Anthropicu investuje 5 miliárd USD s možnosťou zvýšenia o ďalších 20 miliárd USD v budúcnosti. Ide o príklad takzvaných „cirkulárnych dohôd“ v odvetví umelej inteligencie (AI), kde sa časť vložených peňazí vracia investorovi napríklad v podobe nákupu čipov alebo výpočtovej kapacity. Anthropic rovnako ako OpenAI naliehavo potrebuje rozšíriť výpočtovú kapacitu pre svoje AI systémy. Obe spoločnosti zároveň plánujú vstup na burzu.
Konflikt s vládou USA
Anthropic bol v uplynulých mesiacoch opakovane v centre pozornosti médií. Firma sa dostala do konfliktu s vládou USA, keď napriek silnému tlaku trvala na tom, že jej AI modely nesmú byť využívané v autonómnych zbraňových systémoch ani na masové sledovanie v USA. Pentagon následne označil Anthropic za riziko pre dodávateľské reťazce, čo môže výrazne obmedziť využívanie jeho softvéru v štátnej správe. Firma sa proti tomuto kroku bráni súdnou cestou.
Anthropic však nedávno takisto ukázal, aký význam má jeho technológia pre americkú vládu. Nový model s názvom Claude Mythos Preview dokáže odhaľovať bezpečnostné zraniteľnosti softvéru, ktoré zostali skryté aj celé desaťročia. V nesprávnych rukách by mohol predstavovať nebezpečnú kybernetickú zbraň, no zároveň môže poskytnúť vláde USA výhodu pri zabezpečovaní vlastných systémov a identifikácii slabín v zahraničí. Spoločnosť Anthropic zatiaľ neplánuje tento model sprístupniť verejnosti.