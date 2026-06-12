Mesiac po pôrode 3. dieťaťa: Slávna herečka (44) sa zasnúbila s mladým zajačikom?!

LOS ANGELES - Herečka Sienna Miller prežíva mimoriadne šťastné obdobie. Len krátko po narodení svojho tretieho dieťaťa sa objavili správy o jej zásnubách s partnerom Olim Greenom, ktorý je od nej o 15 rokov mladší. Dvojica spolu vychováva dve deti a podľa blízkych zdrojov plánuje spečatiť svoj vzťah svadbou.
Britská herečka Sienna Miller prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Len krátko po narodení svojho tretieho dieťaťa sa objavili správy, že sa zasnúbila s hercom a bývalým modelom Oli Greenom, s ktorým tvorí pár už niekoľko rokov. Podľa E! News sa dvojica rozhodla posunúť svoj vzťah na ďalšiu úroveň.
Špekulácie o zásnubách podporili fotografie herečky z Barcelony, na ktorých mala na prstenníku výrazný diamantový prsteň. Sienna sa na verejnosti objavila len niekoľko dní po pôrode a podľa svedkov pôsobila mimoriadne šťastne. Blízki priatelia páru tvrdia, že Oli nikdy neskrýval túžbu vziať si známu herečku za manželku, hoci je medzi nimi pätnásťročný vekový rozdiel.
Jeden z nich uviedol: „Oli a Sienna sú do seba neuveriteľne zamilovaní. Majú krásnu rodinu a spolu sa neustále smejú. Vie, aký úžasný človek Sienna je, a chce, aby sa stala jeho manželkou. Dúfajme, že tentoraz to vyjde a Sienna sa konečne dočká svadby.“ Pre 44-ročnú herečku by išlo už o štvrté zásnuby. Napriek tomu sa však nikdy nevydala. Z predchádzajúceho vzťahu s hercom Tomom Sturridgeom má dcéru Marlowe. S Oli Greenom vychováva dvojročnú dcérku a nedávno privítali na svete ďalšie dieťa, ktorého meno ani pohlavie zatiaľ nezverejnili.
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