Pornohviezda prehovorila: TOTO by som pre svojich fanúšikov nikdy neurobila! Nech vyhľadajú pomoc

LONDÝN - Britská internetová hviezda Lily Phillips tvrdí, že dostáva desiatky nezvyčajných požiadaviek od fanúšikov. Hoci jej zákazkové videá prinášajú obrovské zárobky, existujú veci, ktoré podľa vlastných slov neurobí za žiadnu sumu.
Lily Phillips patrí medzi najznámejšie osobnosti pôsobiace v online obsahu pre dospelých. Dvadsaťštyriročná Britka sa dostala do centra pozornosti médií po kontroverznej udalosti z roku 2024, ktorá jej priniesla celosvetovú publicitu. Vtedy tvrdila, že mala pohlavný styk so 101 mužmi počas jedného dňa. Odvtedy jej popularita prudko vzrástla a spolu s ňou aj množstvo požiadaviek od fanúšikov.
Ako informoval Daily Star, Phillips dostáva toľko individuálnych objednávok, že si ich eviduje v tabuľkách. Zaznamenáva si mená zákazníkov, termíny, nápady na videá aj sumy, ktoré jej jednotliví fanúšikovia zaplatili.
Cena za obsah sa podľa nej odvíja od náročnosti zadania a času potrebného na jeho vytvorenie.
Niektoré požiadavky odmieta okamžite
Napriek tomu, že je ochotná vyhovieť rôznym netradičným želaniam, tvrdí, že existujú hranice, ktoré neprekročí.
„Najčastejšie odmietam požiadavky spojené s detskými hrami na role. Nebudem sa prezliekať za bábätko, je to nechutné. Vyhľadajte pomoc,“ vyhlásila.
Rovnako odmieta aj ďalší typ obsahu. „Čokoľvek, čo súvisí so záchodom. Je to jednoducho moja osobná hranica. Nikoho nesúdim, ale nie je to niečo, čo by som chcela robiť,“ vysvetlila.
Podľa vlastných slov neprijíma ani zákazky, do ktorých by musela zapojiť ďalšiu osobu. „Robím len sólové zákazky, pretože potom vznikajú nepríjemné otázky typu: Koľko zaplatíte tomu druhému človeku?“ povedala.
Eviduje každú objednávku
Phillips zároveň ukázala systém, ktorý používa na organizáciu svojej práce. V evidencii má podľa Daily Star prehľad o zákazníkoch, termínoch dodania, nápadoch na obsah aj prijatých platbách.
Popularita Britky sa výrazne zvýšila po medializovanej udalosti z roku 2024. O niekoľko mesiacov neskôr vznikol dokument, ktorý zachytával jej príbeh. Jedna zo scén, v ktorej sa rozplakala, sa následne rozšírila po internete a získala stovky miliónov pozretí.
Zarobila státisíce eur za jediný mesiac
Najväčší finančný úspech prišiel krátko po uvedení dokumentu. Phillips o tom prehovorila v relácii Olivia Attwood: Getting Filthy Rich. „Keď dokument vyšiel koncom novembra, december bol mojím najúspešnejším mesiacom z pohľadu zárobkov. Určite som zaznamenala výrazný nárast. Len na jednej platforme to bolo viac ako 800-tisíc libier,“ povedala. Pri súčasnom kurze ide približne o 950-tisíc eur.
Prezradila aj to, čo považuje za slabší mesiac. „Slabý mesiac je asi 200-tisíc libier,“ uviedla. To predstavuje približne 237-tisíc eur.
Dom si kúpila bez hypotéky
Vďaka vysokým príjmom si mohla dovoliť aj významnú investíciu do nehnuteľnosti. „Kúpila som si dom a som z toho veľmi šťastná, pretože som ho zaplatila v hotovosti. Stál 1 025 000 libier,“ povedala. Hodnota nehnuteľnosti tak podľa aktuálneho prepočtu predstavuje približne 1,22 milióna eur.