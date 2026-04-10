Piatok10. apríl 2026, meniny má Igor, zajtra Július

ONLINE Trump varuje Irán: Poplatky v Hormuze môžu vyvolať nový konflikt aj rozkol medzi spojencami!

TASR, ČTK

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer na svojej sociálnej sieti Truth varoval Irán pred vyberaním poplatkov od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom. Teherán túto úžinu kľúčovú pre svetovú ekonomiku uzavrel po začiatku izraelsko-amerických útokov. Situáciu sledujeme online.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer na svojej sociálnej sieti Truth varoval Irán pred vyberaním poplatkov od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom. Teherán túto úžinu kľúčovú pre svetovú ekonomiku uzavrel po začiatku izraelsko-amerických útokov.

„Objavili sa správy, že Irán vyberá poplatky od tankerov prechádzajúcich Hormuzským prielivom. To by radšej nemali robiť, a ak to robia, mali by s tým ihneď prestať!“ vyhlásil Trump. Ropa sa podľa neho začne cez úžinu opätovne prepravovať „veľmi rýchlo“, či už s „pomocou Iránu, alebo bez nej“.

Hovorca Iránskeho zväzu vývozcov ropy, plynu a petrochemických produktov podľa denníka Financial Times tento týždeň vyhlásil, že Teherán bude počas dvojtýždňového prímeria požadovať platby za plavbu prielivom v kryptomenách. Biely dom v minulosti vyhlásil, že nesúhlasí s tým, aby Irán využíval svoju pretrvávajúcu kontrolu nad Hormuzským prílivom na vyberania mýta od prechádzajúcich lodí. Rovnaký postoj zastávajú aj európske štáty.

USA a Irán sa v noci na stredu dohodli na dvojtýždňovom zastavení bojov, pričom dohoda zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu. Námestník šéfa iránskej diplomacie Saíd Chatíbzáde však vo štvrtok uviedol, že k znovuotvoreniu úžiny dôjde až po zastavení agresie, čím zrejme narážal na útoky Izraela v Libanone.

„Irán si nedostatočne plní svoje povinnosti, niekto by dokonca mohol povedať, že sa správa hanebne, pokiaľ ide o umožňovanie prechodu ropy cez Hormuzský prieliv,“ napísal Trump v neskôr uverejnenom príspevku. „Na tomto sme sa nedohodli,“ zdôraznil. O znovuotvorení prielivu vo štvrtok Trump hovoril aj s britským premiérom Keirom Starmerom. „Lídri diskutovali o potrebe vypracovať praktický plán, aby sa lodná doprava čo najskôr opäť rozbehla,“ uviedla Downing Street.

Trump vynadal konzervatívnym komentátorom, ktorí kritizujú vojnu proti Iránu

Americký prezident Donald Trump v noci na piatok na sociálnej sieti vynadal viacerým populárnym americkým konzervatívnym komentátorom, ktorí kritizovali jeho vládu pre rozhodnutie viesť vojnu proti Iránu. Označil ich za „bláznov“, ktorí sa len snažia upútať pozornosť. Upozornila na to agentúra AFP.

Trump v príspevku na sieti Truth zaútočil na známe osobnosti americkej konzervatívnej scény Tuckera Carlsona, Candace Owensovú, Megyn Kellyovú a Alex Jonesa. Všetci štyria otvorene kritizujú Trumpa v súvislosti s vojnou, vyčítajú mu, že porušil svoje predvolebné sľuby o tom, že USA sa budú držať mimo konfliktov, a obviňujú ho, že podľahol tlaku Izraela.

„Jednu vec majú spoločnú: nízke IQ. Sú to hlúpi ľudia, oni to vedia, ich rodiny to vedia a všetci ostatní to vedia tiež!“ napísal o spomenutých komentátoroch Trump vo viac ako 500 slov dlhom príspevku. „Nemajú na to, čo robia, a nikdy nemali! Všetkých vyhodili z televízie, prišli o svoje relácie a do televízie ich ani nepozývajú, lebo nikomu na nich nezáleží. Sú to blázni, vytvárajú problémy a povedia čokoľvek, len aby zadarmo získali nejakú lacnú publicitu,“ posťažoval sa americký prezident.

Trump osobitne zaútočil na každého zo spomenutých komentátorov. Carlsona vysmial za to, že nedokončil vysokú školu a Jonesa za to, že zbankrotoval kvôli jeho falošným tvrdeniam o masovej streľbe v Sandy Hook. Vyjadril tiež nádej, že Owensová prehrá súdny spor s prvou dámou Francúzska Brigitte Macronovou, ktorá ju zažalovala za opakované obvinenia, že je v skutočnosti muž. „Podľa mňa je francúzska prvá dáma oveľa krajšia žena ako Candace, v skutočnosti sa s ňou ani zďaleka nemôže porovnávať!“ napísal Trump.

Všetci štyria známi komentátori a podcasteri boli podporovateľmi Trumpa a jeho hnutia MAGA (Urobme Ameriku opäť skvelou). Ich kritika podľa AFP poukazuje na rozdelenie v konzervatívnom tábore v otázke vojny proti Iránu, čo potenciálne predstavuje veľké politické riziko pre Trumpovu Republikánsku stranu pred novembrovými voľbami do Kongresu.

