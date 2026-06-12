Trump plní svoje varovania! Spojené štáty drasticky znižujú vojenskú podporu pre Alianciu v Európe

WASHINGTON - Spojené štáty majú v pláne výrazne obmedziť počet svojich lietadiel a lodí vyhradených pre operácie Severoatlantickej aliancie (NATO) v Európe. V piatok o tom s odvolaním na dvoch vysokopostavených európskych predstaviteľov informoval denník New York Times (NYT).
Washington chce podľa zdrojov NYT zredukovať počet stíhačiek F-16 a F-15E z približne 150 na 100, ako aj znížiť počet lietadiel určených na námorný prieskum z 26 na 15 a stiahnuť všetkých osem tankovacích lietadiel, ktoré boli doteraz k dispozícii pre Európu. Presunutá by mohla byť aj jedna z dvoch skupín bombardérov. V oblasti námorných síl Spojené štáty plánujú presunúť svoju raketami vybavenú ponorku a lietadlovú loď spolu bojovými loďami a stíhačkami, ktoré sa zúčastňujú na jej námorných operáciách.
Podľa denníka toto rozhodnutie výrazne obmedzí schopnosť NATO uskutočňovať útoky na veľké vzdialenosti a vykonávať prieskum. Americký prezident Donald Trump od nástupu do úradu opakovane kritizoval NATO a od ostatných členských štátov požaduje, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za konvenčnú obranu európskeho kontinentu.
Agentúra Reuters už v máji informovala, že USA plánujú obmedziť vojenské kapacity, ktoré by v prípade závažnej krízy poskytli svojim spojencom v Aliancii. Najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich zároveň minulý týždeň vyhlásil, že Spojené štáty od svojich spojencov v NATO očakávajú, že urýchlene zvýšia počet pilotovaných lietadiel, dronov a lodí, ktoré poskytujú do obranných plánov Aliancie.