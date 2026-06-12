Sekundy od obrovskej tragédie: Autobus s desiatkami detí zišiel do priekopy! Hrozilo, že sa prevráti

PLZEŇ – Českí hasiči mali v pondelok popoludní plné ruky práce pri nehode, ktorá mohla skončiť obrovskou tragédiou. Pri obci Klášter totiž zišiel z cesty autobus plný malých školákov. Vozidlo zostalo nebezpečne naklonené v priekope a hrozilo, že sa prevráti. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, ktoré museli ťažký kolos okamžite stabilizovať.
V autobuse sa v čase nehody viezlo celkovo 39 detí mladšieho školského veku a šesť dospievajúcich osôb. K incidentu došlo na ceste tretej triedy krátko po 13:00 hodine, keď sa vodič tesne za železničným mostom snažil vyhnúť protiidúcemu autobusu.
„Došlo ku kolízii autobusu, ktorého vodič nabehol na pravú krajnicu, pričom skĺzol pravými kolesami autobusu na nespevnenú časť krajnice a do priekopy,“ uviedla policajná hovorkyňa Veronika Hokrová.
Keď na miesto dorazili hasiči, autobus bol nebezpečne naklonený nabok a hrozil jeho pád. Všetkým cestujúcim sa našťastie podarilo včas a bezpečne vystúpiť. Hasiči museli autobus okamžite zaistiť a stabilizovať pomocou dvoch silných lanových navijakov, aby zabránili jeho úplnému prevráteniu.
Podľa hovorkyne polície aj hovorcu krajských hasičov Petra Poncara sa nikto z detí ani dospelých nezranil. Dychová skúška u 32-ročného vodiča bola negatívna, no policajti s ním priestupok vyriešili blokovou pokutou priamo na mieste. Prepravca následne zabezpečil pre vystrašené deti náhradnú dopravu.