Stopka pre Alabamu! Najvyšší súd USA na poslednú chvíľu zakázal popravu väzňa plynno-dusíkom

WASHINGTON - Najvyšší súd USA vo štvrtok zabránil štátu Alabama popraviť väzňa odsúdeného na smrť použitím dusíka. Súd nižšej inštancie to označil za protiústavný spôsob popravy. Upozornila na to agentúra AFP.
Jeffrey Lee (49) bol za vraždu dvoch ľudí počas lúpeže v roku 1998 odsúdený na smrť a jeho poprava mala byť vo štvrtok vykonaná inhaláciou plynného dusíka. Federálna sudkyňa v Montgomery Emily Marksová v utorok použitie dusíka na vykonanie popravy odmietla a štát Alabama sa voči tomu odvolal na Najvyšší súd. „Žiadosť o odklad alebo zrušenie... predložená súdu sa zamieta,“ uviedol Najvyšší súd vo štvrtok večer. Rozhodnutie podporili šiesti z deviatich sudcov, v uznesení neboli uvedené dôvody.
Organizácia Spojených národov už predtým inhaláciu dusíka ako metódu trestu smrti označila za krutú a nehumánnu. Alabama používa dusík na vykonávanie niektorých popráv od roku 2024. Zahŕňa to pripevnenie respirátora k tvári odsúdenej osoby a nahradenie dýchateľného vzduchu čistým plynným dusíkom. Tento rok bolo v USA vykonaných 15 popráv – osem na Floride, štyri v Texase, dve v Oklahome a jedna v Arizone.
Rekordný rok pre popravy
V roku 2025 ich bolo 47, čo je podľa AFP najviac od roku 2009, kedy popravili 52 odsúdených Väčšina bola vykonaná smrtiacou injekciou, tri zastrelením a päť inhaláciou dusíka. Najviac ich bolo na Floride (19), v Alabame, Južnej Karolíne a Texase bolo vykonaných po päť popráv.
Dusík bol doteraz použitý pri ôsmich popravách – sedemkrát v Alabame a raz v Louisiane. Trest smrti bol zrušený v 23 z 50 štátov USA, v ďalších troch (Kalifornii, Oregone a Pensylvánii) platí moratórium. Americký prezident Donald Trump je jeho zástancom a vyzval na rozšírenie jeho uplatňovania „v prípade najohavnejších zločinov“.