Piatok12. jún 2026, meniny má Zlatko, zajtra Anton

Poslanci začínajú deň v pléne: Rozbiehajú diskusiu o návrhoch EÚ, verdikt padne až budúci týždeň

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali piatkové rokovanie 52. schôdze. V úvode prešli návrh na voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie. Následne sa vrátili k diskusii o novele ústavného zákona o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ.

Za úpravou stojí koaličná SNS, chce ňou presadiť zmenu pri schvaľovaní niektorých stanovísk SR k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. V osobitných prípadoch navrhuje vyžadovať súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov parlamentu.

Poslanci by sa po skončení diskusie o tomto bode mali dostať k rozprave o návrhu na úpravu hlasovania vo voľbách zo zahraničia. Hlasovať sa v piatok nebude, najbližšie hlasovanie čaká parlament až na budúci týždeň.

Viac o téme: NávrhPoslanciNárodná rada (NR) SREurópska únia (EÚ)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Poslanci uzavreli rokovací deň:
Poslanci uzavreli rokovací deň: V hre je dôležitý návrh národniarov o európskych stanoviskách
Domáce
Koalícia nateraz zablokuje odvolávanie
Koalícia nateraz zablokuje odvolávanie ministrov: Puci avizuje, že si počkajú na celú vládu
Domáce
Poslanci ukončili rokovanie debatou
Poslanci ukončili rokovanie debatou k novele o kajúcnikoch: Zmeny majú stopnúť výhody pred súdom
Domáce
Parlament schválil novinku v
Parlament schválil novinku v zdravotníctve: Nezadané číslo elektronického záznamu vás môže vyjsť draho
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mirka Ábelová predstavila svojho štvornohého miláčika
Mirka Ábelová predstavila svojho štvornohého miláčika
Prominenti
Futbalista Vladimír Weiss ukázal brunetku: TOTO je žena jeho života!
Futbalista Vladimír Weiss ukázal brunetku: TOTO je žena jeho života!
Prominenti
Šialená jazda na diaľnici: Partner Ráchel Karnižovej uháňal takmer 300 km/h!
Šialená jazda na diaľnici: Partner Ráchel Karnižovej uháňal takmer 300 km/h!
Prominenti

Domáce správy

Poslanci Národnej rady (NR)
Poslanci začínajú deň v pléne: Rozbiehajú diskusiu o návrhoch EÚ, verdikt padne až budúci týždeň
Domáce
FOTO Slováci majú z listov
Slováci majú z listov o REFERENDE zmätok: Už im chodia oznámenia, ale netušia, o čom budú vlastne hlasovať!
Domáce
Ženám môže porásť materská
Ženám môže porásť materská o stovky eur mesačne! Za všetkým je nový zákon, dotýka sa TÝCHTO prípadov
Domáce
Veľké dopravné obmedzenia: Diaľnicu D1 a tunel Sitina pri Bratislave cez víkend úplne uzavrú
Veľké dopravné obmedzenia: Diaľnicu D1 a tunel Sitina pri Bratislave cez víkend úplne uzavrú
Bratislava

Zahraničné

Veľký úder pre kyberzločincov!
Veľký úder pre kyberzločincov! Rozbili sieť AudiA6, cez ktorú zmizlo 336 miliónov eur
Zahraničné
Stopka pre Alabamu! Najvyšší
Stopka pre Alabamu! Najvyšší súd USA na poslednú chvíľu zakázal popravu väzňa plynno-dusíkom
Zahraničné
Embraer C-390
Zbrojenie za miliardu eur! Grécko nakúpi moderné lietadlá, miniponorky aj drony z USA
Zahraničné
Trump plní svoje varovania!
Trump plní svoje varovania! Spojené štáty drasticky znižujú vojenskú podporu pre Alianciu v Európe
Zahraničné

Prominenti

Sienna Miller a Oli
Mesiac po pôrode 3. dieťaťa: Slávna herečka (44) sa zasnúbila s mladým zajačikom?!
Zahraniční prominenti
princezná Badžrakitijapcha
Smutná správa z kráľovskej rodiny: Po troch rokoch v nemocnici zomrela princezná!
Zahraniční prominenti
Vladimír Weiss ml. v
Futbalista Vladimír Weiss ukázal brunetku: TOTO je žena jeho života!
Domáci prominenti
Farmárka Michaela Doležalová sa
Bývalá farmárka Doležalová priznala, prečo sa dala na OnlyFans: TOTO je dôvod...!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Archeologicky nález pri Vrábloch.
Archeológovia objavili masový hrob bez hláv: Desivý nález zo Slovenska mätie vedcov
Zaujímavosti
FOTO Syn nakreslil matke do
Syn jej pred dovolenkou nakreslil do pasu dinosaura: Na letisko sa už ani neoplatilo ísť
Zaujímavosti
Umelá inteligencia v rukách
Umelá inteligencia v rukách lekárov! Pozrite sa, ako moderná technológia pomáha zachraňovať ľudské mozgy
Zaujímavosti
Prečo sa budíte o
Prečo sa budíte o tretej ráno? Takéto sú najčastejšie príčiny, na niektoré pozor
vysetrenie.sk

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Dôležitý krok maďarskej vlády: Slovnaft sa už čoskoro prepojí s rafinériou MOL aj novým potrubím
Dôležitý krok maďarskej vlády: Slovnaft sa už čoskoro prepojí s rafinériou MOL aj novým potrubím
Koniec nádejí na lacnejšie hypotéky: ECB urobila zásadný krok! Pozrite sa, kam by sa mohli vyšplhať sadzby
Koniec nádejí na lacnejšie hypotéky: ECB urobila zásadný krok! Pozrite sa, kam by sa mohli vyšplhať sadzby
Zemetrasenie vo Volve kvôli Košiciam: V Belgicku prepukla panika, tisíce ľudí poslali domov! (foto)
Zemetrasenie vo Volve kvôli Košiciam: V Belgicku prepukla panika, tisíce ľudí poslali domov! (foto)
Chcete vlastniť kúsok Muskovho impéria? Už v piatok sa začne šialenstvo, aké burza ešte nezažila
Chcete vlastniť kúsok Muskovho impéria? Už v piatok sa začne šialenstvo, aké burza ešte nezažila

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Český tréner nešetril iróniou: Tým, ktorí nám toto pripravili, pekne ďakujeme
MS VO FUTBALE 2026 Český tréner nešetril iróniou: Tým, ktorí nám toto pripravili, pekne ďakujeme
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Veľké sklamanie pre Čechov: Vyhrávali, ale po zápase nakoniec nemajú ani bod
MS VO FUTBALE 2026 Veľké sklamanie pre Čechov: Vyhrávali, ale po zápase nakoniec nemajú ani bod
MS vo futbale
Lionel Messi má doma absolútnu bohyňu: FOTO v úsporných bikinách ako dôkaz
Lionel Messi má doma absolútnu bohyňu: FOTO v úsporných bikinách ako dôkaz
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Česi po prehre odmietli výhovorky: O tomto probléme sa hovorilo až príliš
MS VO FUTBALE 2026 Česi po prehre odmietli výhovorky: O tomto probléme sa hovorilo až príliš
MS vo futbale

Auto-moto

Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Hviezda roka 2026 pozná svojich víťazov. Ocenenie ich prekvapilo priamo medzi kolegami
Hviezda roka 2026 pozná svojich víťazov. Ocenenie ich prekvapilo priamo medzi kolegami
KarieraInfo.sk
Konflikty na linke: Ako vyjsť s kolegami, keď ste na seba 8 hodín nalepení a nervozita stúpa?
Konflikty na linke: Ako vyjsť s kolegami, keď ste na seba 8 hodín nalepení a nervozita stúpa?
Vzťahy na pracovisku
Tiché vyhadzovanie: HR manažéri priznali taktiku, ktorou firmy nútia ľudí odísť bez odstupného
Tiché vyhadzovanie: HR manažéri priznali taktiku, ktorou firmy nútia ľudí odísť bez odstupného
Vzťahy na pracovisku
Manažérska pozícia už neláka každého. Podľa výsledkov ankety Slováci uprednostňujú pokoj
Manažérska pozícia už neláka každého. Podľa výsledkov ankety Slováci uprednostňujú pokoj
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Varenie bez váhy: Ako piecť a variť pomocou hrnčeka a lyžice
Varenie bez váhy: Ako piecť a variť pomocou hrnčeka a lyžice
Rady a tipy
Čo sa stane s vašim telom, ak zjete 20 čerešní hodinu pred spaním?
Čo sa stane s vašim telom, ak zjete 20 čerešní hodinu pred spaním?
Rady a tipy

Technológie

Britský RapidDestroyer zneškodnil v teste 80 dronov pomocou rádiových vĺn. Nepotreboval na to ani jednu raketu
Britský RapidDestroyer zneškodnil v teste 80 dronov pomocou rádiových vĺn. Nepotreboval na to ani jednu raketu
Armádne technológie
Veteráni Wagnerovej skupiny chránili ruskú tieňovú flotilu. Odhalilo to vyšetrovanie 13 médií
Veteráni Wagnerovej skupiny chránili ruskú tieňovú flotilu. Odhalilo to vyšetrovanie 13 médií
Správy
VIDEO: Ruská flotila už nie je v bezpečí ani na Kryme. Ukrajinský Neptún udrel priamo na jej zázemie v Sevastopole
VIDEO: Ruská flotila už nie je v bezpečí ani na Kryme. Ukrajinský Neptún udrel priamo na jej zázemie v Sevastopole
Armádne technológie
Prečo sa Európanom pri predstave jedenia hmyzu dvíha žalúdok? Vedci našli stopu, ktorá siaha tisíce rokov do minulosti
Prečo sa Európanom pri predstave jedenia hmyzu dvíha žalúdok? Vedci našli stopu, ktorá siaha tisíce rokov do minulosti
Veda a výskum

Bývanie

Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina si však pre domov vybrala riešenie, aké často nevidno
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina si však pre domov vybrala riešenie, aké často nevidno
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov

Pre kutilov

Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Záhrada
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tento trend ovládol terasy a balkóny: Stačí pár doplnkov a priestor sa zmení na prímorskú oázu
Bývanie
Tento trend ovládol terasy a balkóny: Stačí pár doplnkov a priestor sa zmení na prímorskú oázu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci majú z listov
Domáce
Slováci majú z listov o REFERENDE zmätok: Už im chodia oznámenia, ale netušia, o čom budú vlastne hlasovať!
Trump plní svoje varovania!
Zahraničné
Trump plní svoje varovania! Spojené štáty drasticky znižujú vojenskú podporu pre Alianciu v Európe
Turisti sa búria: Na
Zahraničné
Turisti sa búria: Na slávnej pláži zakázali slnečníky! Ľudia sa grilujú na slnku
Šéfka diplomacie EÚ Kaja
Zahraničné
V Bruseli to vrie! Nazvala von der Leyenovú diktátorkou! Teraz chcú TEJTO političke pristrihnúť krídelká

Ďalšie zo Zoznamu