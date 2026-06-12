Slováci majú z listov o REFERENDE zmätok: Už im chodia oznámenia, ale netušia, o čom budú vlastne hlasovať!

BRATISLAVA - Sú to už takmer dva roky, odkedy začali mimoparlamentní Demokrati po viacerých krokoch tejto vlády iniciovať protest v podobe zberu podpisov v uliciach. Išlo im o vypísanie referenda, čo sa im aj po mesiacoch podpisov a ich odovzdaní v Prezidentskom paláci podarilo. Nie však úplne a jedna otázka vypadla. Navyše sa však zrodil nový problém, ktorý už nesúvisí s tým, ako vypísanie referenda v koncovke dopadlo. Niektorí majú z listov v schránke zmätok a nemusia vedieť, o čo vlastne ide.
Bol september 2024, kedy Demokrati odštartovali petičnú akciu. Cieľom bolo vyvolať referendum namierené proti vláde Roberta Fica (Smer-SD) a zároveň otvoriť ďalšie témy, ktoré strana označovala za symboly návratu k praktikám minulosti. Napokon však prišiel zásah prezidenta Petra Pellegriniho a najdôležitejšia otázka sa do hlasovania vôbec nedostala. "Pri súčasnom znení ústavy sa referendom volebné obdobie skrátiť nedá. Jedinou cestou, ako tento stav zmeniť, je zmeniť ústavu," vyhlásil po vypísaní referenda prezident Peter Pellegrini.
Ľudia tak napokon nebudú hlasovať o skrátení volebného obdobia Ficovej štvrtej vlády, ale "len" o znovuzavedení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a o obnovení agentúry NAKA, ktorá sa zaoberala vážnymi kriminálnymi prípadmi. Tiež sa bude hlasovať o zrušení doživotnej renty pre predsedu vlády Fica. To budú dve otázky, o ktorých bude verejnosť hlasovať. Nie všetci však musia nevyhnutne vedieť, o čo vlastne ide.
List, z ktorého nie je jasné, o čom referendum bude
Ide hlavne o ľudí, ktorí nesledujú médiá denne a nemajú prehľad o aktuálnom politickom dianí, možno aj v dvojročnom merítku. Práve tí mohli byť prekvapení z toho, že sa im v posledných týždňoch v schránke ocitlo nasledujúce oznámenie:
Do redakcie sme aj my dostali tip na list, ktorý vyzerá tak, že občanom len pomocou jednotlivých krokov radí, ako pri hlasovaní postupovať. Tiež im hovorí, kde v ich obci či meste sa bude referendum konať a o akom čase. Na liste však nevidieť to najpodstatnejšie a na čo sa niektorí voliči najviac sťažujú - nevedia, o čom referendum vlastne bude a aké otázky v ňom môžu očakávať.
Termín, z ktorého nebola opozícia nadšená
Mimoparlamentní Demokrati dali petičnej akcii definitívnu bodku 23. marca 2026, keď prezidentovi Petrovi Pellegrinimu odovzdali 384 314 podpisov občanov. Súčasne vyzvali hlavu štátu, aby referendum vyhlásila čo najskôr. Demokrati navrhovali termín hlasovania na 27. júna 2026. Prezident sa nakoniec rozhodol pre 4. júl 2026. Opozícia tento termín okamžite skritizovala aj preto, že ide o hlavný čas, kedy sa väčšina krajiny už buď nachádza, alebo presúva na letnú dovolenku do zahraničia.
Demokrati vyšli do ulíc so slávnou "psou materou"
Podľa portálu tnlive.sk však nastáva ďalší problém. Podľa nich teraz na celú kampaň ohľadom referenda ostali Demokrati viacmenej sami. Občania už v uliciach zachytili ich aktivitu pomocou billboardov, kde zhmotňujú často skloňovanú hlášku premiéra so "psou materou". Tú dávajú do kontextu s "ukončením papalášizmu". Na billboarde tiež spomínajú termín referenda, ktoré bolo oklieštené o otázku skrátenia volebného obdobia.
Volebný zákon neukladá povinnosť informovať, o čom referendum bude, tvrdí rezort vnútra
"Primárne sú v tomto oznámení uvedené informácie o čase a mieste konania referenda. To je pointa tohto celého dokumentu, ktorý sa zasiela do domácností," vysvetlil Markíze stručnosť papierových oznámení v schránkach riaditeľ odboru volieb ministerstva vnútra Martin Gajdoš. Takmer identické dokumenty domácnosti dostávali aj pri referende z roku 2023. "Volebný zákon neustanovuje povinnosť uvádzať do tohto oznámenia aj konkrétne referendové otázky," vysvetlil televízii Gajdoš.
"Do kampane sme zatiaľ dali približne 30-tisíc eur, to je približne 250 billboardov. Dva týždne pred referendom začne veľká terénna kampaň," povedal o billboardoch podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.