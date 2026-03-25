Pápež má strach: Vo svete narastá satanizmus! Vo Vatikáne prijal exorcistov z celého sveta

RÍM - Vo Vatikáne sa stretli poprední katolícki exorcisti, ktorí upozornili pápeža na znepokojivý trend šírenia okultizmu a satanizmu vo svete.

Vo Vatikáne sa odohralo mimoriadne stretnutie, ktoré vzbudzuje pozornosť aj mimo cirkevných kruhov. Pápež Lev XIV. prijal skupinu najvyšších katolíckych exorcistov, ktorí ho upozornili na rastúci počet prípadov spojených s okultizmom, ezoterikou a satanizmom.

O obsahu rokovania informovala televízia EWTN Vatican.

Varovanie pred duchovnými rizikami

Delegáciu tvorili kňazi z Medzinárodnej asociácie exorcistov (AIE), ktorí pápežovi predložili podrobnú správu o situácii vo svete.

Podľa ich zistení pribúda ľudí, ktorí sa dostávajú do kontaktu s rôznymi formami okultných praktík, čo podľa nich prináša vážne duchovné následky.

„Predstavili správu o narastajúcom počte prípadov súvisiacich s okultizmom, ezoterikou a satanizmom a o ich dopade na veriacich,“ uvádza EWTN Vatican.

Požiadavka na exorcistov v každej diecéze

Zástupcovia asociácie zároveň vyzvali pápeža, aby zabezpečil, že každá diecéza na svete bude mať k dispozícii aspoň jedného kvalifikovaného exorcistu.

Podľa viceprezidenta organizácie, kňaza Francesca Bamonteho, ignorovanie problému môže viesť k vážnym dôsledkom.

„Ak sa týmto otázkam nevenujeme, mnohí veriaci zostávajú bez pomoci a môžu sa uchyľovať k nevhodným riešeniam,“ upozornil.

Symbolika a odporúčania

Počas stretnutia odovzdali pápežovi aj publikáciu Guidelines for the Ministry of Exorcism spolu s vyobrazením archanjela Michala, ktorý je v kresťanskej tradícii považovaný za ochrancu proti zlu.

Ako uvádza EWTN Vatican, išlo o symbolické gesto zdôrazňujúce význam duchovného boja.

Pápež: služba je náročná, ale nevyhnutná

Stretnutie sa uskutočnilo 13. marca, no verejnosť sa o ňom dozvedela až neskôr.

Pápež Lev XIV. už v minulosti zdôraznil, že služba exorcistov je mimoriadne citlivá, no zároveň nevyhnutná. Podľa magazínu LA Mag vyzýva kňazov, aby ju vnímali ako službu oslobodenia aj útechy.

Zároveň zdôrazňuje, že veriaci, ktorí čelia duchovným problémom, potrebujú sprevádzanie modlitbou a vierou v Kristovu prítomnosť.

Viac o téme: SatanizmusVatikánEzoterikaOkultizmusVymetanie diablaPápež Lev XiV. Exorcisti
Súvisiace články

pápež Lev XIV.
Oznam z Vatikánu: Pápež Lev sa nasťahuje do bytu v Apoštolskom paláci
Zahraničné
Vatikán rieši finančný škandál
Vatikán rieši finančný škandál v USA: Pápež prijal rezignáciu biskupa podozrivého zo sprenevery
Zahraničné
Čierny dym stúpa z
Škandál počas konkláve? U jedného z kardinálov našili mobilný telefón
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. vyzval na ukončenie špirály násilia na Blízkom východe
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Režisér Polák: Musel som sa rok rýpať v živote Riša Müllera
Režisér Polák: Musel som sa rok rýpať v živote Riša Müllera
Správy
Pišta: Ja by som to nazval činohra s pesničkami
Pišta: Ja by som to nazval činohra s pesničkami
Správy
Nikolka zo Sľubu o odvrátenej strane detskej slávy: Z tohto je malej herečke SMUTNO!
Nikolka zo Sľubu o odvrátenej strane detskej slávy: Z tohto je malej herečke SMUTNO!
Prominenti

Domáce správy

Ivan Štefunko
Chaos v energetike? Opozícia kritizuje vládu za chýbajúce plány a neskoré správy o ropovode
Domáce
MIMORIADNE Krvavý útok sekerou
MIMORIADNE Krvavý útok sekerou v Banskej Bystrici! Po brutálnom čine na mieste zomrel 51-ročný muž
Domáce
Denisa Saková
Saková je pripravená brániť lacnejšiu naftu pre Slovákov: Pred Komisiou chce argumentovať núdzou
Domáce
Fico mieri na historickú návštevu Rumunska: Stretne sa s prezidentom aj slovenskou komunitou
Fico mieri na historickú návštevu Rumunska: Stretne sa s prezidentom aj slovenskou komunitou
Regióny

Zahraničné

Šokujúce rozhodnutie súdu: Instagram
Šokujúce rozhodnutie súdu: Instagram a YouTube cielene vytvárajú u detí závislosť! Padlo odškodné
Zahraničné
Pápež Lev XIV. požehnal
Pápež má strach: Vo svete narastá satanizmus! Vo Vatikáne prijal exorcistov z celého sveta
Zahraničné
Kamera zachytila otrasné správanie
Otrasný prípad: Úchylný hudobník sa vyzliekol donaha! Potom znásilnil ženu s alzheimerom
Zahraničné
Väčšia moc pre EÚ:
Väčšia moc pre EÚ: Únia chce byť zakladajúcim členom tribunálu pre zločiny na Ukrajine
Zahraničné

Prominenti

"Zlých chlapov" jednoducho milujeme
Najsexi väzeň sveta: Policajná fotka mu priniesla modelingovú kariéru, ale... oveľa viac mu vzala!
Zahraniční prominenti
Gábor Boráros
Borárosa zadržali policajti: Jazdil bez vodičáku!
Domáci prominenti
Nikola Urbánková
Nikolka zo Sľubu aj o úskaliach detskej slávy: Z tohto je malej herečke niekedy SMUTNO!
Domáci prominenti
Exmarkizáčka pobúrila verejnosť: Nedá
Exmarkizáčka pobúrila verejnosť: Nedá očkovať svoje 3-mesačné dieťa!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pacientka obezitologičky Erika: Beriem
Pacientka obezitologičky Erika: Beriem lieky na chudnutie, je mi jedno, čo si kto myslí
vysetrenie.sk
Má červené oči a
Má červené oči a stojí pri mne! Zdravotníci odhalili NAJMRAZIVEJŠIE posledné slová, aké kedy v práci počuli
Zaujímavosti
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil JEDNU vec z lekárne, ktorá vydezinfikuje vašu TOALETU lepšie a bezpečne
Zaujímavosti
Vyhral 50 miliónov, no
Vyhral 50 miliónov, no e-maily hádzal do koša: Považoval ich za PODVOD! Keď sa dozvedel, že to je pravda, ONEMEL
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!
Dostali ste už výpis z druhého piliera? Pozor, tieto dôležité veci si radšej skontrolujte!
Dostali ste už výpis z druhého piliera? Pozor, tieto dôležité veci si radšej skontrolujte!

Šport

VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
Lyžovanie
HK Dukla Michalovce – HK Nitra: Online prenos zo 4. štvrťfinále play-off
HK Dukla Michalovce – HK Nitra: Online prenos zo 4. štvrťfinále play-off
Tipsport liga
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 4. štvrťfinále play-off
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 4. štvrťfinále play-off
Tipsport liga
Obavy pred zápasom s Kosovom: Bude na tribúnach viac hostí ako domácich? SFZ prináša vyjadrenie
Obavy pred zápasom s Kosovom: Bude na tribúnach viac hostí ako domácich? SFZ prináša vyjadrenie
MS vo futbale

Auto-moto

TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava

Kariéra a motivácia

Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Ľudské zdroje
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Kariera.sk TS
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy
Veľkonočný cviklový šalát
Veľkonočný cviklový šalát
Zeleninové šaláty

Technológie

Vedci objavili proteín, ktorý riadi starnutie tela. Práve v ňom sa môže skrývať recept k dlhšiemu a zdravšiemu životu
Vedci objavili proteín, ktorý riadi starnutie tela. Práve v ňom sa môže skrývať recept k dlhšiemu a zdravšiemu životu
Veda a výskum
Lockheed Martin predstavil raketový odpaľovač GRIZZLY. Vyzerá ako obyčajný kontajner, no odpáli raketu AGM-114 Hellfire
Lockheed Martin predstavil raketový odpaľovač GRIZZLY. Vyzerá ako obyčajný kontajner, no odpáli raketu AGM-114 Hellfire
Armádne technológie
Google od základov zmení, ako funguje tvoj Android. Tvoj starý telefón bude výrazne rýchlejší
Google od základov zmení, ako funguje tvoj Android. Tvoj starý telefón bude výrazne rýchlejší
Android
Samsung predstavil Galaxy A57 a A37: AI, ktorú doteraz mali len drahšie modely, sa konečne dostáva aj do lacnejších
Samsung predstavil Galaxy A57 a A37: AI, ktorú doteraz mali len drahšie modely, sa konečne dostáva aj do lacnejších
Samsung

Bývanie

Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!

Pre kutilov

Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto ženy dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Vieme, čo je za tým
Partnerské vzťahy
Tieto ženy dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Vieme, čo je za tým
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Krvavý útok sekerou
Domáce
MIMORIADNE Krvavý útok sekerou v Banskej Bystrici! Po brutálnom čine na mieste zomrel 51-ročný muž
Pápež Lev XIV. požehnal
Zahraničné
Pápež má strach: Vo svete narastá satanizmus! Vo Vatikáne prijal exorcistov z celého sveta
Kamera zachytila otrasné správanie
Zahraničné
Otrasný prípad: Úchylný hudobník sa vyzliekol donaha! Potom znásilnil ženu s alzheimerom
Populárny obchod sťahuje ďalšie
Domáce
Populárny obchod sťahuje ďalšie OBLEČENIE: Obsahuje nebezpečné chemikálie! FOTO máte ich doma?

Ďalšie zo Zoznamu