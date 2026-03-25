Pápež má strach: Vo svete narastá satanizmus! Vo Vatikáne prijal exorcistov z celého sveta

RÍM - Vo Vatikáne sa stretli poprední katolícki exorcisti, ktorí upozornili pápeža na znepokojivý trend šírenia okultizmu a satanizmu vo svete.
Vo Vatikáne sa odohralo mimoriadne stretnutie, ktoré vzbudzuje pozornosť aj mimo cirkevných kruhov. Pápež Lev XIV. prijal skupinu najvyšších katolíckych exorcistov, ktorí ho upozornili na rastúci počet prípadov spojených s okultizmom, ezoterikou a satanizmom.
O obsahu rokovania informovala televízia EWTN Vatican.
Varovanie pred duchovnými rizikami
Delegáciu tvorili kňazi z Medzinárodnej asociácie exorcistov (AIE), ktorí pápežovi predložili podrobnú správu o situácii vo svete.
Podľa ich zistení pribúda ľudí, ktorí sa dostávajú do kontaktu s rôznymi formami okultných praktík, čo podľa nich prináša vážne duchovné následky.
„Predstavili správu o narastajúcom počte prípadov súvisiacich s okultizmom, ezoterikou a satanizmom a o ich dopade na veriacich,“ uvádza EWTN Vatican.
Požiadavka na exorcistov v každej diecéze
Zástupcovia asociácie zároveň vyzvali pápeža, aby zabezpečil, že každá diecéza na svete bude mať k dispozícii aspoň jedného kvalifikovaného exorcistu.
Podľa viceprezidenta organizácie, kňaza Francesca Bamonteho, ignorovanie problému môže viesť k vážnym dôsledkom.
„Ak sa týmto otázkam nevenujeme, mnohí veriaci zostávajú bez pomoci a môžu sa uchyľovať k nevhodným riešeniam,“ upozornil.
Symbolika a odporúčania
Počas stretnutia odovzdali pápežovi aj publikáciu Guidelines for the Ministry of Exorcism spolu s vyobrazením archanjela Michala, ktorý je v kresťanskej tradícii považovaný za ochrancu proti zlu.
Ako uvádza EWTN Vatican, išlo o symbolické gesto zdôrazňujúce význam duchovného boja.
Pápež: služba je náročná, ale nevyhnutná
Stretnutie sa uskutočnilo 13. marca, no verejnosť sa o ňom dozvedela až neskôr.
Pápež Lev XIV. už v minulosti zdôraznil, že služba exorcistov je mimoriadne citlivá, no zároveň nevyhnutná. Podľa magazínu LA Mag vyzýva kňazov, aby ju vnímali ako službu oslobodenia aj útechy.
Zároveň zdôrazňuje, že veriaci, ktorí čelia duchovným problémom, potrebujú sprevádzanie modlitbou a vierou v Kristovu prítomnosť.